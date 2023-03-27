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"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию
"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию - РИА Новости Крым, 27.03.2023
"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию
В Ялтинском горно-лесном заповеднике ремонтируют знаменитую "Серебряную беседку", сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе объединенной дирекции особо... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T21:13
2023-03-27T21:13
эксклюзивы риа новости крым
заповедники крыма
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
туризм в крыму
ай-петри
серебряная беседка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике ремонтируют знаменитую "Серебряную беседку", сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым"По словам собеседника агентства, доступ туристов на смотровую площадку и в саму беседку на данный момент запрещен, ремонтные работы планируется завершить до конца мая.Предварительно специалисты провели полное исследование объекта, чтобы оценить масштаб ремонта. Работы планируется завершить до конца мая, но точную дату окончания работ в "Заповедном Крыму" пока не называют, поскольку она зависит от погодных условий."Серебряная беседка" считается одним из самых красивых и романтичных мест на Южном берегу Крыма. Она была построена 129 лет назад в честь строителей дороги, соединившей Ялту с Бахчисараем. Полноценное шоссе между двумя городами начали строить в 1865 году и завершили спустя более двадцати лет, в восьмидесятых годах XIX века. Такие длительные сроки строительства были связаны с исключительной сложностью крутой горной дороги для технологий тех времен.Беседка расположена на вершине Пендикюль, чуть выше плато Ай-Петри, на высоте 865 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки открывается живописный вид на Никитскую яйлу, гору Аю-Даг, мыс Мартьян и побережье Черного моря.Посещение объекта возможно только после оформления разрешения на сайте ФГБУ "Заповедный Крым". Нарушение этого требования чревато штрафом в сумме от 3 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБКЭто лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство
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заповедники крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, туризм в крыму, ай-петри, серебряная беседка
"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию

"Серебряную беседку" в Ялтинском горно-лесном заповеднике закрыли на реконструкцию

21:13 27.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСеребряная беседка по дороге на гору Ай-Петри
Серебряная беседка по дороге на гору Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике ремонтируют знаменитую "Серебряную беседку", сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым"
По словам собеседника агентства, доступ туристов на смотровую площадку и в саму беседку на данный момент запрещен, ремонтные работы планируется завершить до конца мая.
"Будет произведена частичная реконструкция, она уже начата. В ходе работ будет проведен ремонт ограждения на смотровой площадке, а также замена ограждения непосредственно самой беседки – балюстрады. Ремонт производится за счет наших собственных средств, никакого спонсирования или средств из бюджета мы не получаем", - сообщили в ведомстве.
Предварительно специалисты провели полное исследование объекта, чтобы оценить масштаб ремонта. Работы планируется завершить до конца мая, но точную дату окончания работ в "Заповедном Крыму" пока не называют, поскольку она зависит от погодных условий.
"Серебряная беседка" считается одним из самых красивых и романтичных мест на Южном берегу Крыма. Она была построена 129 лет назад в честь строителей дороги, соединившей Ялту с Бахчисараем. Полноценное шоссе между двумя городами начали строить в 1865 году и завершили спустя более двадцати лет, в восьмидесятых годах XIX века. Такие длительные сроки строительства были связаны с исключительной сложностью крутой горной дороги для технологий тех времен.
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Беседка расположена на вершине Пендикюль, чуть выше плато Ай-Петри, на высоте 865 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки открывается живописный вид на Никитскую яйлу, гору Аю-Даг, мыс Мартьян и побережье Черного моря.
Посещение объекта возможно только после оформления разрешения на сайте ФГБУ "Заповедный Крым". Нарушение этого требования чревато штрафом в сумме от 3 тыс. рублей.
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