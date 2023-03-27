https://crimea.ria.ru/20230327/serebryanuyu-besedku-na-ay-petri-zakryli-na-rekonstruktsiyu-1127795628.html

"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию

"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию - РИА Новости Крым, 27.03.2023

"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию

В Ялтинском горно-лесном заповеднике ремонтируют знаменитую "Серебряную беседку", сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе объединенной дирекции особо... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T21:13

2023-03-27T21:13

2023-03-27T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике ремонтируют знаменитую "Серебряную беседку", сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым"По словам собеседника агентства, доступ туристов на смотровую площадку и в саму беседку на данный момент запрещен, ремонтные работы планируется завершить до конца мая.Предварительно специалисты провели полное исследование объекта, чтобы оценить масштаб ремонта. Работы планируется завершить до конца мая, но точную дату окончания работ в "Заповедном Крыму" пока не называют, поскольку она зависит от погодных условий."Серебряная беседка" считается одним из самых красивых и романтичных мест на Южном берегу Крыма. Она была построена 129 лет назад в честь строителей дороги, соединившей Ялту с Бахчисараем. Полноценное шоссе между двумя городами начали строить в 1865 году и завершили спустя более двадцати лет, в восьмидесятых годах XIX века. Такие длительные сроки строительства были связаны с исключительной сложностью крутой горной дороги для технологий тех времен.Беседка расположена на вершине Пендикюль, чуть выше плато Ай-Петри, на высоте 865 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки открывается живописный вид на Никитскую яйлу, гору Аю-Даг, мыс Мартьян и побережье Черного моря.Посещение объекта возможно только после оформления разрешения на сайте ФГБУ "Заповедный Крым". Нарушение этого требования чревато штрафом в сумме от 3 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБКЭто лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство

https://crimea.ria.ru/20230122/v-krymu-blagoustroili-marshrut-k-sekretnomu-biryuzovomu-ozeru-na-ay-petri-1126512666.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заповедники крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, туризм в крыму, ай-петри, серебряная беседка