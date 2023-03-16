https://crimea.ria.ru/20230316/v-rossii-zhdut-vnutrenniy-turpotok-v-65-mln-chelovek---pravitelstvo-1127586254.html

В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство

В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство

Ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T20:21

2023-03-16T20:21

2023-03-16T20:21

внутренний туризм

россия

дмитрий чернышенко

вадим волченко

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства.На отдых со скидкойРанее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал о пока невысоком уровне бронирования в отелях и санаториях полуострова. По его словам, это связано с тем, что туристы стали бронировать отдых ближе к дате отпуска, сокращая так называемое "плечо бронирования" до 10-14 дней до даты заезда.Чтобы обеспечить себе ранее бронирование, крымские объекты размещения предлагают гостям полуострова большие скидки.Поскольку Крыму этим летом предстоит принимать гостей в условиях ограниченного авиасообщения, регион претендует на повышенный кешбэк. Министерство курортов и туризма Крыма активно обсуждает возможность сохранения программ туристического кешбэка в 2023 году.Сколько звезд хочет туристПо данным члена комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко, из 1200 сертифицированных средств размещения в Крыму более половины – около 650 отелей – получили классификацию "без звезд". При этом даже в существующих условиях номера в гостиницах с высоким уровнем сервиса и предоставляемых услуг бронируют значительно быстрее.На отдых в новые регионыВ этом году туристов ждут и в новых регионах. Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал создание туристического кластера, включающего в себя побережье Азовского моря от Бердянска до Кирилловки. Он проинформировал, что в приморской зоне есть порядка полутора тысяч гостевых домов, санаториев и лагерей, которые смогут разместить около 200 тысяч человек.О готовности курортов Мелитопольского района к приему туристов также сообщал глава ВГА района Андрей Сигута.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках Пора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внутренний туризм, россия, дмитрий чернышенко, вадим волченко, туризм в крыму, минкурортов крыма, крым, новости