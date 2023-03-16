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В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство
В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство
Ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T20:21
2023-03-16T20:21
2023-03-16T20:21
внутренний туризм
россия
дмитрий чернышенко
вадим волченко
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства.На отдых со скидкойРанее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал о пока невысоком уровне бронирования в отелях и санаториях полуострова. По его словам, это связано с тем, что туристы стали бронировать отдых ближе к дате отпуска, сокращая так называемое "плечо бронирования" до 10-14 дней до даты заезда.Чтобы обеспечить себе ранее бронирование, крымские объекты размещения предлагают гостям полуострова большие скидки.Поскольку Крыму этим летом предстоит принимать гостей в условиях ограниченного авиасообщения, регион претендует на повышенный кешбэк. Министерство курортов и туризма Крыма активно обсуждает возможность сохранения программ туристического кешбэка в 2023 году.Сколько звезд хочет туристПо данным члена комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко, из 1200 сертифицированных средств размещения в Крыму более половины – около 650 отелей – получили классификацию "без звезд". При этом даже в существующих условиях номера в гостиницах с высоким уровнем сервиса и предоставляемых услуг бронируют значительно быстрее.На отдых в новые регионыВ этом году туристов ждут и в новых регионах. Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал создание туристического кластера, включающего в себя побережье Азовского моря от Бердянска до Кирилловки. Он проинформировал, что в приморской зоне есть порядка полутора тысяч гостевых домов, санаториев и лагерей, которые смогут разместить около 200 тысяч человек.О готовности курортов Мелитопольского района к приему туристов также сообщал глава ВГА района Андрей Сигута.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках Пора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму
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внутренний туризм, россия, дмитрий чернышенко, вадим волченко, туризм в крыму, минкурортов крыма, крым, новости
В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство
Ожидаемый внутренний турпоток в России составит более 65 млн человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства.
"Наша задача – обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. Правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия", – отметил Дмитрий Чернышенко.
На отдых со скидкой
Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал о пока невысоком уровне бронирования в отелях и санаториях полуострова. По его словам, это связано с тем, что туристы стали бронировать отдых ближе к дате отпуска, сокращая так называемое "плечо бронирования" до 10-14 дней до даты заезда.
Чтобы обеспечить себе ранее бронирование, крымские объекты размещения предлагают гостям полуострова большие скидки.
"Бронировать летний отдых в Крыму сейчас выгоднее, чем в прошлом году, и доступнее по сравнению с другими регионами. Как и ранее, отели и санатории предлагают всевозможные программы лояльности, а также акционные предложениями со скидками до 30%", - отметил Вадим Волченко.
Поскольку Крыму этим летом предстоит принимать гостей
в условиях ограниченного авиасообщения, регион претендует на повышенный кешбэк. Министерство курортов и туризма Крыма активно обсуждает возможность сохранения программ туристического кешбэка в 2023 году.
Сколько звезд хочет турист
По данным
члена комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко, из 1200 сертифицированных средств размещения
в Крыму более половины – около 650 отелей – получили классификацию "без звезд
". При этом даже в существующих условиях номера в гостиницах с высоким уровнем сервиса и предоставляемых услуг бронируют значительно быстрее.
"У нас огромное количество неплохих отелей без звезд. Но частота бронирования в них на сегодня не превышает 5-7%, в то время как в прошлые годы могла достигать 40-50%. В "трехзвездочных" отелях этот показатель немного выше. А вот номера в комплексах 4 и 5 "звезд" и виллы в разы более востребованы", – сообщил Тарасенко.
На отдых в новые регионы
В этом году туристов ждут и в новых регионах
. Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал создание туристического кластера, включающего в себя побережье Азовского моря от Бердянска до Кирилловки. Он проинформировал, что в приморской зоне есть порядка полутора тысяч гостевых домов, санаториев и лагерей, которые смогут разместить около 200 тысяч человек.
О готовности курортов Мелитопольского района к приему туристов также сообщал глава ВГА района Андрей Сигута.
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