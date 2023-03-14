https://crimea.ria.ru/20230314/na-zaporozhe-zhdut-turistov-podpisany-soglasheniya-s-kalugoy-i-yaroslavlem-1127523277.html

На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем

На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем - РИА Новости Крым, 14.03.2023

На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем

Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями. Об этом сообщил врио губернатора Евгений... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T11:32

2023-03-14T11:32

2023-03-14T11:32

туризм

запорожская область

новые регионы россии

евгений балицкий

экономика

ярославская область

калужская область

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Подписание состоялось на полях Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023", которая проходит в эти дни Москве и где Запорожская область принимает участие впервые.Глава региона подчеркнул, что "несмотря на современные вызовы, Запорожская область – благодатный край для полноценного отдыха и оздоровления".Ранее Евгений Балицкий анонсировал создание в Запорожской области туристического кластера, который включит в себя побережье Азовского моря от Бердянска до Кирилловки. Он проинформировал, что в приморской зоне есть порядка полутора тысяч гостевых домов, санаториев и лагерей. И там сейчас могут разместиться около 200 тысяч человек. О готовности курортов Мелитопольского района к приему туристов также сообщал глава ВГА района Андрей Сигута.Читайте также на РИА Новости Крым:Мелитопольский район готов принимать туристов – властиГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыхаО чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким

запорожская область

новые регионы россии

ярославская область

калужская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, экономика, ярославская область, калужская область, россия, общество