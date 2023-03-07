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О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким

О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким - РИА Новости Крым, 07.03.2023

О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудил социально-экономические вопросы... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T20:58

2023-03-07T20:58

2023-03-07T20:58

евгений балицкий

владимир путин (политик)

запорожская область

политика

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудил социально-экономические вопросы развития региона, его безопасность, а также статус добровольческого батальона им. Павла Судоплатова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его словам приводит РИА Новости.Затрагивалась также тема развития сельскохозяйственной отрасли в регионе, добавил он.Кроме того, по словам Пескова, в ходе встречи обсуждался вопрос обеспечения безопасности в новом субъекте России."Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова", – отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа официальная столица Запорожской области – указ Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области

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2023

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евгений балицкий, владимир путин (политик), запорожская область, политика, новые регионы россии, новости