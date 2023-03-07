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О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким
О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким - РИА Новости Крым, 07.03.2023
О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудил социально-экономические вопросы... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T20:58
2023-03-07T20:58
евгений балицкий
владимир путин (политик)
запорожская область
политика
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудил социально-экономические вопросы развития региона, его безопасность, а также статус добровольческого батальона им. Павла Судоплатова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его словам приводит РИА Новости.Затрагивалась также тема развития сельскохозяйственной отрасли в регионе, добавил он.Кроме того, по словам Пескова, в ходе встречи обсуждался вопрос обеспечения безопасности в новом субъекте России."Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова", – отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа официальная столица Запорожской области – указ Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области
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евгений балицкий, владимир путин (политик), запорожская область, политика, новые регионы россии, новости
О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким

Путин обсудил с главой Запорожской области Балицким развитие региона и статус добровольцев

20:58 07.03.2023
 
© Telegram Евгения БалицкогоВрио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
© Telegram Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудил социально-экономические вопросы развития региона, его безопасность, а также статус добровольческого батальона им. Павла Судоплатова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его словам приводит РИА Новости.
"Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", – сказал Песков.
Затрагивалась также тема развития сельскохозяйственной отрасли в регионе, добавил он.
Кроме того, по словам Пескова, в ходе встречи обсуждался вопрос обеспечения безопасности в новом субъекте России.
"Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова", – отметил он.
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