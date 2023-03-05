https://crimea.ria.ru/20230305/armiya-rossii-unichtozhila-komandnyy-punkt-azova-v-zaporozhskoy-oblasti-1127358563.html
Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области
Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области
Российские войска уничтожили командный пункт запрещенного в России националистического полка "Азов* в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области. Об РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T14:53
2023-03-05T14:53
2023-03-05T14:53
помощь бойцам сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
украина
россия
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили командный пункт запрещенного в России националистического полка "Азов* в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207-ми районах.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
https://crimea.ria.ru/20230305/peregovory-rossii-i-ssha-po-yadernomu-voprosu-skoro-vozobnovyatsya--prognoz-1127355501.html
украина
россия
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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помощь бойцам сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), украина, россия, запорожская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области
Минобороны: войска РФ поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожской области