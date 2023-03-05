https://crimea.ria.ru/20230305/armiya-rossii-unichtozhila-komandnyy-punkt-azova-v-zaporozhskoy-oblasti-1127358563.html

Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области

Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области

Российские войска уничтожили командный пункт запрещенного в России националистического полка "Азов* в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области. Об РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T14:53

2023-03-05T14:53

2023-03-05T14:53

помощь бойцам сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

украина

россия

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_95275e9b0d43ce1cbb52fa40327d5efa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили командный пункт запрещенного в России националистического полка "Азов* в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207-ми районах.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

https://crimea.ria.ru/20230305/peregovory-rossii-i-ssha-po-yadernomu-voprosu-skoro-vozobnovyatsya--prognoz-1127355501.html

украина

россия

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), украина, россия, запорожская область, донецкая народная республика (днр)