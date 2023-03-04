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Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции и вручил военнослужащим... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T09:19
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министерство обороны рф
сергей шойгу
сво
вооруженные силы россии
новости
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции и вручил военнослужащим награды. Об этом сообщили в Минобороны.Шойгу поблагодарил участников СВО за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу"."Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" - сказал Сергей Шойгу, обращаясь к военнослужащим.Также глава оборонного ведомства обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения военнослужащих, работы медицинских и тыловых подразделений, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на линии соприкосновения: сводка МинобороныВ срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указКогда в России изменится призывной возраст
https://crimea.ria.ru/20230130/komanduyuschiy-chf-nagradil-boytsov-v-sevastopole-1126668541.html
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60
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО
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министерство обороны рф, сергей шойгу, сво, вооруженные силы россии, новости, россия, безопасность, подвиги героев, видео
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды

Шойгу проинспектировал группировку российских войск "Восток" в зоне спецоперации

09:19 04.03.2023 (обновлено: 09:31 04.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции и вручил военнослужащим награды. Об этом сообщили в Минобороны.
"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции. На командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск", - говорится в сообщении.
Шойгу поблагодарил участников СВО за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".
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"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" - сказал Сергей Шойгу, обращаясь к военнослужащим.
Также глава оборонного ведомства обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения военнослужащих, работы медицинских и тыловых подразделений, уточнили в Минобороны.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуСВОВооруженные силы РоссииНовостиРоссияБезопасностьПодвиги героевВидео
 
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