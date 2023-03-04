https://crimea.ria.ru/20230304/shoygu-proinspektiroval-rossiyskie-voyska-v-zone-svo-i-vruchil-nagrady-1127341350.html

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции и вручил военнослужащим... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T09:19

2023-03-04T09:19

2023-03-04T09:31

министерство обороны рф

сергей шойгу

сво

вооруженные силы россии

новости

россия

безопасность

подвиги героев

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/04/1127341724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e18f6752773cd26e59e62f8e83f77b06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции и вручил военнослужащим награды. Об этом сообщили в Минобороны.Шойгу поблагодарил участников СВО за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу"."Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" - сказал Сергей Шойгу, обращаясь к военнослужащим.Также глава оборонного ведомства обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения военнослужащих, работы медицинских и тыловых подразделений, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на линии соприкосновения: сводка МинобороныВ срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указКогда в России изменится призывной возраст

https://crimea.ria.ru/20230130/komanduyuschiy-chf-nagradil-boytsov-v-sevastopole-1126668541.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО 2023-03-04T09:19 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, сво, вооруженные силы россии, новости, россия, безопасность, подвиги героев, видео