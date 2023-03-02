https://crimea.ria.ru/20230302/chto-proiskhodit-na-linii-soprikosnoveniya-svodka-minoborony-1127306615.html

Что происходит на линии соприкосновения: сводка Минобороны

Что происходит на линии соприкосновения: сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Что происходит на линии соприкосновения: сводка Минобороны

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили еще свыше 600 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T16:05

2023-03-02T16:05

2023-03-02T16:05

сво

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всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили еще свыше 600 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Донецкое направлениеНа Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих, а также десятки единиц техники. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Купянская и Красно-Лиманская линииПо данным оборонного ведомства, на Купянском направлении в районах Новоселовского ЛНР, Масютовки и Ольшан Харьковской области уничтожено более полусотни украинских военнослужащих и два автомобиля. Под харьковским Красным Первым уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ. автомобиля.На Красно-Лиманском направлении в районах донецкой Ямполовки, а также луганских Невского, Червонопоповки и Кузьмино уничтожено до 160 украинских военных, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"."Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", – уточнили в Минобороны.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направлениеНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях, по данным ведомства, российская армия нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара (ДНР), Малого Токмачка и Каменского Запорожской области. Потери противника за сутки там составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы.Еще до 80 украинских боевиков, тридцать автомобилей, гаубица "Мста-Б" и склад с боеприпасами уничтожены на Херсонском направлении ударами российской авиации и артиллерии."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах. В районе Краматорска уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". В районе Никополя Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300", - перечислили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперацииМассированная атака беспилотников на Крым отбита - МинобороныВ Кремле отреагировали на заявление Подоляка об ударах ВСУ по России

https://crimea.ria.ru/20230302/ukrainskie-voennye-za-sutki-poteryali-dlya-istrebitelya-i-vertolet-1127306301.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия