https://crimea.ria.ru/20230301/unichtozhenie-diversantov-i-poteri-vsu-v-boyakh--khod-spetsoperatsii-1127285609.html

Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации

Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации

Российские военные за сутки уничтожили почти 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T15:45

2023-03-01T15:45

2023-03-01T15:45

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126835564_93:0:3734:2048_1920x0_80_0_0_a6692be3152325bbbf0a66ffd5fb0e6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили почти 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов, а возле Новоселовки поражена база хранения топлива.Ход боев на Купянском направленииУдарами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки российских войск поражены украинские силы в районах поселков Синьковка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, у Новоселовского в Луганской Народной Республике и Тимковки Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - проинформировали в военном ведомстве.Что происходит у Красного ЛиманаНа Красно-Лиманском направлении группировка "Центр" поразила живую силу и технику ВСУ в районах луганских населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Ямполовка Донецкой Народной Республики."За сутки здесь уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в Минобороны.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАртиллерией группировки войск "Восток" нанесен огневой удар украинским подразделениям в районах Угледара, Никольского, Червоного, Новоданиловки и Щербаков. Здесь ВСУ потеряли до 80 военных и боевую технику.Кроме того, на Херсонском направлении артиллеристы ликвидировали около 85 украинских военнослужащих и военную спецтехнику, а также разгромили склад боеприпасов.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.В районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования. Помимо этого, в ДНР российская авиация в воздушном бою сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников на Крым отбита - МинобороныАрмия России разгромила ВСУ на Донецком направленииВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов

https://crimea.ria.ru/20230301/ukrainskaya-gruppirovka-v-artemovske-prakticheski-otrezana--ofitser-lnr-1127284716.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости