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Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации
Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации
Российские военные за сутки уничтожили почти 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T15:45
2023-03-01T15:45
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили почти 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов, а возле Новоселовки поражена база хранения топлива.Ход боев на Купянском направленииУдарами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки российских войск поражены украинские силы в районах поселков Синьковка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, у Новоселовского в Луганской Народной Республике и Тимковки Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - проинформировали в военном ведомстве.Что происходит у Красного ЛиманаНа Красно-Лиманском направлении группировка "Центр" поразила живую силу и технику ВСУ в районах луганских населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Ямполовка Донецкой Народной Республики."За сутки здесь уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в Минобороны.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАртиллерией группировки войск "Восток" нанесен огневой удар украинским подразделениям в районах Угледара, Никольского, Червоного, Новоданиловки и Щербаков. Здесь ВСУ потеряли до 80 военных и боевую технику.Кроме того, на Херсонском направлении артиллеристы ликвидировали около 85 украинских военнослужащих и военную спецтехнику, а также разгромили склад боеприпасов.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.В районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования. Помимо этого, в ДНР российская авиация в воздушном бою сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников на Крым отбита - МинобороныАрмия России разгромила ВСУ на Донецком направленииВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов
https://crimea.ria.ru/20230301/ukrainskaya-gruppirovka-v-artemovske-prakticheski-otrezana--ofitser-lnr-1127284716.html
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости
Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации

Минобороны рассказали об успехах армии России и потерях ВСУ в зоне спецоперации

15:45 01.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили почти 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов, а возле Новоселовки поражена база хранения топлива.

Ход боев на Купянском направлении

Ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки российских войск поражены украинские силы в районах поселков Синьковка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, у Новоселовского в Луганской Народной Республике и Тимковки Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - проинформировали в военном ведомстве.

Что происходит у Красного Лимана

На Красно-Лиманском направлении группировка "Центр" поразила живую силу и технику ВСУ в районах луганских населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
"За сутки здесь уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в Минобороны.
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Южно-Донецкое и Запорожское направления

Артиллерией группировки войск "Восток" нанесен огневой удар украинским подразделениям в районах Угледара, Никольского, Червоного, Новоданиловки и Щербаков. Здесь ВСУ потеряли до 80 военных и боевую технику.
Кроме того, на Херсонском направлении артиллеристы ликвидировали около 85 украинских военнослужащих и военную спецтехнику, а также разгромили склад боеприпасов.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.
В районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования. Помимо этого, в ДНР российская авиация в воздушном бою сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины.
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СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотУкраинаРоссияНовости
 
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