https://crimea.ria.ru/20230227/vsu-za-sutki-poteryali-bolee-600-voennykh-i-tri-sklada-boepripasov-1127232107.html

ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов

ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 27.02.2023

ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов

Потери вооруженных сил Украины на основных направлениях за сутки составили более 600 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T15:22

2023-02-27T15:22

2023-02-27T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на основных направлениях за сутки составили более 600 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении подразделения "Западной" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области. В результате уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На этом направлении ВСУ за сутки потеряли 140 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.На Донецком направлении российские войска продолжали наступать. Подразделения группировки войск "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и огнеметных систем уничтожили более 250 солдат противника, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-20.Также под Артемовском уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Новомарково ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка ДНР и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20", - рассказали в Минобороны.Также в районе населенного пункта Червоное Запорожской области российские войска уничтожили склад боеприпасов.На Херсонском направлении ВСУ потеряли порядка 60 бойцов, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.Кроме того, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетовАрмия России разгромила морпехов и спецназ ВСУНаступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия

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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости