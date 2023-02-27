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ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов
ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 27.02.2023
ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов
Потери вооруженных сил Украины на основных направлениях за сутки составили более 600 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T15:22
2023-02-27T15:22
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на основных направлениях за сутки составили более 600 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении подразделения "Западной" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области. В результате уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На этом направлении ВСУ за сутки потеряли 140 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.На Донецком направлении российские войска продолжали наступать. Подразделения группировки войск "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и огнеметных систем уничтожили более 250 солдат противника, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-20.Также под Артемовском уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Новомарково ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка ДНР и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20", - рассказали в Минобороны.Также в районе населенного пункта Червоное Запорожской области российские войска уничтожили склад боеприпасов.На Херсонском направлении ВСУ потеряли порядка 60 бойцов, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.Кроме того, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетовАрмия России разгромила морпехов и спецназ ВСУНаступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия
https://crimea.ria.ru/20230227/novye-ataki-vsu-po-prigranichnym-regionam-rossii-razrusheny-doma-1127227094.html
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости
ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов

Минобороны: потери ВСУ за сутки составили более 600 военных и 40 единиц техники

15:22 27.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на основных направлениях за сутки составили более 600 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении подразделения "Западной" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области. В результате уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР", - говорится в сообщении.
На этом направлении ВСУ за сутки потеряли 140 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступать. Подразделения группировки войск "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и огнеметных систем уничтожили более 250 солдат противника, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-20.
Также под Артемовском уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Новомарково ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка ДНР и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20", - рассказали в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Червоное Запорожской области российские войска уничтожили склад боеприпасов.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли порядка 60 бойцов, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
Сотрудник МЧС
13:08
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
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