https://crimea.ria.ru/20230225/nastuplenie-vs-rossii-na-donbasse-razbity-sklady-i-zapadnaya-artilleriya-1127193063.html

Наступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия

Наступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Наступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия

В ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила порядка 400 военнослужащих ВСУ, склады с боеприпасами и западную технику. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T14:16

2023-02-25T14:16

2023-02-25T14:23

сво

наступление вс рф в донбассе

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила порядка 400 военнослужащих ВСУ, склады с боеприпасами и западную технику. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Западная" уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли удары в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики."За сутки на данном направлении уничтожены около 180-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - сказано в сообщении."Южная" группировка войск на Донецком направлении поразила три боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30. Враг потерял свыше 120 военных. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области уничтожены свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20.Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направленияхМинобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направленияхСело Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками

https://crimea.ria.ru/20230223/uspekhi-armii-rossii-i-razgrom-vsu-na-donetskom-napravlenii-khod-svo-1127166578.html

https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, наступление вс рф в донбассе, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, новости, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)