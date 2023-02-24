https://crimea.ria.ru/20230224/selo-berkhovka-v-dnr-polnostyu-kontroliruetsya-rossiyskimi-voyskami--1127176906.html

Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками

Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками

Село Берховка под Артемовском в Донецкой Народной Республике полностью взята под контроль ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил Евгений Пригожин. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T09:35

2023-02-24T09:35

2023-02-24T09:35

чвк "вагнер"

донецкая народная республика (днр)

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Село Берховка под Артемовском в Донецкой Народной Республике полностью взята под контроль ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил Евгений Пригожин.Ранее в Минобороны сообщили, что добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Операция проводилась при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск.Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске.В середине февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск заняли ключевые высоты в окрестностях Артемовска, серьезно сковав возможности украинских войск подвозить в город подкрепление и боеприпасы.Стратегическое значение АртемовскаАртемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.По его словам, именно поэтому киевский режим требует, чтобы Артемовск обороняли "до последнего украинца", используя гитлеровскую тактику "городов-крепостей".Читайте также на РИА Новости Крым:Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертУспехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВОПопытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230213/rossiyskie-voennye-osvobodili-krasnuyu-goru-v-dnr-1126948970.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чвк "вагнер", донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины)