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Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками
Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками
Село Берховка под Артемовском в Донецкой Народной Республике полностью взята под контроль ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил Евгений Пригожин. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T09:35
2023-02-24T09:35
чвк "вагнер"
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Село Берховка под Артемовском в Донецкой Народной Республике полностью взята под контроль ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил Евгений Пригожин.Ранее в Минобороны сообщили, что добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Операция проводилась при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск.Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске.В середине февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск заняли ключевые высоты в окрестностях Артемовска, серьезно сковав возможности украинских войск подвозить в город подкрепление и боеприпасы.Стратегическое значение АртемовскаАртемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.По его словам, именно поэтому киевский режим требует, чтобы Артемовск обороняли "до последнего украинца", используя гитлеровскую тактику "городов-крепостей".Читайте также на РИА Новости Крым:Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертУспехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВОПопытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу
https://crimea.ria.ru/20230213/rossiyskie-voennye-osvobodili-krasnuyu-goru-v-dnr-1126948970.html
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РИА Новости Крым
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чвк "вагнер", донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины)
Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками

Пригожин: село Берховка под Артемовском полностью взята под контроль

09:35 24.02.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Село Берховка под Артемовском в Донецкой Народной Республике полностью взята под контроль ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил Евгений Пригожин.
"Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", – цитирует Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 14:44
Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
Ранее в Минобороны сообщили, что добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Операция проводилась при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске.
В середине февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск заняли ключевые высоты в окрестностях Артемовска, серьезно сковав возможности украинских войск подвозить в город подкрепление и боеприпасы.

Стратегическое значение Артемовска

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
По его словам, именно поэтому киевский режим требует, чтобы Артемовск обороняли "до последнего украинца", используя гитлеровскую тактику "городов-крепостей".
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ЧВК "Вагнер"Донецкая Народная Республика (ДНР)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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