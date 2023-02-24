Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками
Пригожин: село Берховка под Артемовском полностью взята под контроль
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Село Берховка под Артемовском в Донецкой Народной Республике полностью взята под контроль ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил Евгений Пригожин.
"Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", – цитирует Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.
13 февраля, 14:44Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
Ранее в Минобороны сообщили, что добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Операция проводилась при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске.
В середине февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск заняли ключевые высоты в окрестностях Артемовска, серьезно сковав возможности украинских войск подвозить в город подкрепление и боеприпасы.
Стратегическое значение Артемовска
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
По его словам, именно поэтому киевский режим требует, чтобы Артемовск обороняли "до последнего украинца", используя гитлеровскую тактику "городов-крепостей".
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