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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
Добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Об РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T14:51
2023-02-20T14:51
2023-02-20T14:51
артемовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.По данным ведомства, на данном направлении противник за сутки потерял около 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие Парасковиевки позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске, за который в данный момент идут тяжелые бои.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертЗапад больше не может вооружать Украину
https://crimea.ria.ru/20230220/voyska-rossii-unichtozhili-bolshuyu-chast-zapadnoy-tekhniki-na-ukraine-1127087365.html
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артемовск, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Парасковиевки в окрестностях Артемовска