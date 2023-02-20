https://crimea.ria.ru/20230220/minoborony-soobschilo-ob-osvobozhdenii-naselennogo-punkta-bliz-artemovska-1127102422.html

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска

Добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Об РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T14:51

2023-02-20T14:51

2023-02-20T14:51

артемовск

министерство обороны рф

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.По данным ведомства, на данном направлении противник за сутки потерял около 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие Парасковиевки позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске, за который в данный момент идут тяжелые бои.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертЗапад больше не может вооружать Украину

https://crimea.ria.ru/20230220/voyska-rossii-unichtozhili-bolshuyu-chast-zapadnoy-tekhniki-na-ukraine-1127087365.html

артемовск

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артемовск, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости