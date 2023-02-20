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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
Добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Об РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T14:51
2023-02-20T14:51
артемовск
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.По данным ведомства, на данном направлении противник за сутки потерял около 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие Парасковиевки позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске, за который в данный момент идут тяжелые бои.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертЗапад больше не может вооружать Украину
https://crimea.ria.ru/20230220/voyska-rossii-unichtozhili-bolshuyu-chast-zapadnoy-tekhniki-na-ukraine-1127087365.html
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артемовск, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Парасковиевки в окрестностях Артемовска

14:51 20.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.
"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на данном направлении противник за сутки потерял около 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что взятие Парасковиевки позволит перекрыть последний путь снабжения украинских подразделений в Артемовске, за который в данный момент идут тяжелые бои.
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