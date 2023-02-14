Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230214/pushilin-rasskazal-ob-ozhestochennykh-boyakh-pod-artemovskom-1126971812.html
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T14:08
2023-02-14T14:08
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
вооруженные силы россии
угледар
артемовск
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126622440_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_24cd5b05004c69ed2c2cd2e4d206aa75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Однако пока украинские боевики не собираются оставлять Артемовск, отметил он."Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал Пушилин.Ситуация вокруг УгледараСерьезные бои идут и на юго-восточной части Угледара, у российских сил есть определенные успехи, добавил Пушилин.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – ШойгуНаступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныЧто сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
https://crimea.ria.ru/20230213/rossiyskie-voennye-osvobodili-krasnuyu-goru-v-dnr-1126948970.html
донецкая народная республика (днр)
угледар
артемовск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126622440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da6b2ac2b2572c324c28f4469894674f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, вооруженные силы россии, угледар, артемовск, сво, новости
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском

Пушилин: взятие Парасковиевки перекроет последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

14:08 14.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сейчас, после освобождения Красной Горы, там происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (ВСУ - ред.). Там сейчас уже идут ожесточенные бои", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Однако пока украинские боевики не собираются оставлять Артемовск, отметил он.
"Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал Пушилин.
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 14:44
Российские военные освободили Красную Гору в ДНР

Ситуация вокруг Угледара

Серьезные бои идут и на юго-восточной части Угледара, у российских сил есть определенные успехи, добавил Пушилин.

"Угледарское направление: здесь развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, очень ожесточенные бои. Но, тем не менее, мы видим определенные успехи", - отметил руководитель республики.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в Донбассе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу
Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинВооруженные силы РоссииУгледарАртемовскСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29В Джанкое из горящей квартиры спасли мужчину
15:10Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО
15:00Мощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в Турции
14:42В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
14:08Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
13:37Объекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины
13:22Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму
13:06Символику "Движения первых" создадут в Крыму
12:34С мая в Крым поедут дополнительные поезда
12:09В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа
11:56Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции
11:53Количество дистанционных платежей в РНКБ выросло на 35% за год
11:41МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области
11:33Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля
11:16COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:06COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
10:5520 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере
10:41В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности
10:04Как работает Керченская переправа 14 февраля
09:37Пьяного ялтинца задержали за лозунги против армии России
Лента новостейМолния