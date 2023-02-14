https://crimea.ria.ru/20230214/pushilin-rasskazal-ob-ozhestochennykh-boyakh-pod-artemovskom-1126971812.html

Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском

Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском

Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T14:08

2023-02-14T14:08

2023-02-14T14:08

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

вооруженные силы россии

угледар

артемовск

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Однако пока украинские боевики не собираются оставлять Артемовск, отметил он."Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал Пушилин.Ситуация вокруг УгледараСерьезные бои идут и на юго-восточной части Угледара, у российских сил есть определенные успехи, добавил Пушилин.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – ШойгуНаступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныЧто сейчас происходит в Угледаре и Артемовске

https://crimea.ria.ru/20230213/rossiyskie-voennye-osvobodili-krasnuyu-goru-v-dnr-1126948970.html

донецкая народная республика (днр)

угледар

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, вооруженные силы россии, угледар, артемовск, сво, новости