https://crimea.ria.ru/20230214/pushilin-rasskazal-ob-ozhestochennykh-boyakh-pod-artemovskom-1126971812.html
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T14:08
2023-02-14T14:08
2023-02-14T14:08
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
вооруженные силы россии
угледар
артемовск
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Однако пока украинские боевики не собираются оставлять Артемовск, отметил он."Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал Пушилин.Ситуация вокруг УгледараСерьезные бои идут и на юго-восточной части Угледара, у российских сил есть определенные успехи, добавил Пушилин.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – ШойгуНаступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныЧто сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
https://crimea.ria.ru/20230213/rossiyskie-voennye-osvobodili-krasnuyu-goru-v-dnr-1126948970.html
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угледар
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, вооруженные силы россии, угледар, артемовск, сво, новости
Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
Пушилин: взятие Парасковиевки перекроет последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском. Взятие этого населенного пункта позволит перекрыть последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сейчас, после освобождения Красной Горы, там происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (ВСУ - ред.). Там сейчас уже идут ожесточенные бои", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Однако пока украинские боевики не собираются оставлять Артемовск, отметил он.
"Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал Пушилин.
Ситуация вокруг Угледара
Серьезные бои идут и на юго-восточной части Угледара, у российских сил есть определенные успехи, добавил Пушилин.
"Угледарское направление: здесь развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, очень ожесточенные бои. Но, тем не менее, мы видим определенные успехи", - отметил руководитель республики.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении
населенного пункта Красная Гора в Донбассе.
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