https://crimea.ria.ru/20230206/nastuplenie-armii-rossii-v-donbasse-svodka-minoborony-1126812055.html

Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны

Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны

Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T16:15

2023-02-06T16:15

2023-02-06T16:17

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны России.Так, за минувшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили многоканальную радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36, четыре украинских беспилотника. Кроме того, сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 135 районах.Кроме того, в ходе наступления подразделения ВС РФ продвинулись на Донецком направлении, взяв под контроль село Николаевка в ДНР. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и гаубица Д-30."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14 механизированной бригады ВСУ, - говорится в сводке. - Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля".На Красно-Лиманском фронте нанесено поражение подразделениям механизированной, воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях совокупные потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также гаубицы Д-20 и Д-30."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3027 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 7759 танков и других боевых бронированных машин, 1009 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8276 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Угледаре и АртемовскеАрт-дуэли и наступление: Минобороны об успехах армии России на УкраинеШесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР

https://crimea.ria.ru/20230206/selo-nikolaevka-v-dnr-vzyato-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1126811616.html

https://crimea.ria.ru/20230206/pushilin-kiev-primenyal-khimoruzhie-pod-artemovskom-i-ugledarskom-1126806170.html

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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости