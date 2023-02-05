https://crimea.ria.ru/20230205/art-dueli-i-nastuplenie-minoborony-ob-uspekhakh-armii-rossii-na-ukraine-1126792823.html

Арт-дуэли и наступление: Минобороны об успехах армии России на Украине

Арт-дуэли и наступление: Минобороны об успехах армии России на Украине - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Арт-дуэли и наступление: Минобороны об успехах армии России на Украине

Подразделения "Южной" группировки войск продолжают наступление на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T16:28

2023-02-05T16:28

2023-02-05T16:28

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

украина

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.Подразделения "Южной" группировки войск продолжают наступление на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Донецком направлении. Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады террбороны в районе Спорного, Авдеевки и Красногоровки Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Уточняется, что за сутки уничтожено более 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияПодразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 130 украинских военных 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 110-й бригады терробороны в районе Новодаровки Запорожской области."Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубицы Д-30 и Д-20 в районе Гуляй Поле Запорожской области и Водяного Донецкой Народной Республики", – добавили в ведомстве. Также в районе Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Контрбатарейная борьба на Херсонском направленииВ районе Качкаровки и Днепровского Херсонской области уничтожена гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация". Российские ракетные войска и артиллерия поразили 111 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 142-х районах.Сбитые беспилотники ВСУРоссийские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона в районе Егоровки Донецкой Народной Республики и Алешек Херсонской области. Также за сутки сбито одиннадцать реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и Himars в районе Волновахи Донецкой Народной Республики и Токмака Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотника, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в Харьковской области и ЛНР российские войска уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле бояНаступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныПереговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230205/shest-grupp-ukrainskikh-diversantov-unichtozheny-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr-1126792640.html

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херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)