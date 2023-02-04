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Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
Вооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T15:42
2023-02-04T15:42
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
вооруженные силы россии
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.В районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области авиация и артиллерия ВС РФ нанесла урон формированиям 92-й механизированной бригады. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. "За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". В районах населенных пунктов Краматорск и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б". - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулись 63 российских военныхВ Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" КрымАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)
Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны

Минобороны: российские военные выбили ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области

15:42 04.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.
"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - говорится в сообщении.
В районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области авиация и артиллерия ВС РФ нанесла урон формированиям 92-й механизированной бригады. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
"За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
В районах населенных пунктов Краматорск и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
Продолжается наступление российской армии и на Красно-Лиманском направлении. Нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и техника.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б". - добавили в ведомстве.
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СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флотВооруженные силы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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