https://crimea.ria.ru/20230204/nastuplenie-armii-rossii-v-donbasse-svodka-minoborony-1126783803.html

Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны

Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны

Вооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T15:42

2023-02-04T15:42

2023-02-04T15:42

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

вооруженные силы россии

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.В районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области авиация и артиллерия ВС РФ нанесла урон формированиям 92-й механизированной бригады. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. "За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". В районах населенных пунктов Краматорск и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б". - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулись 63 российских военныхВ Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" КрымАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)