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В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым
В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым - РИА Новости Крым, 03.02.2023
В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым
Безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс пока не до конца защищен, поэтому продолжается специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T13:27
2023-02-03T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс пока не до конца защищен, поэтому продолжается специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса.Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". А если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина снова грозит "штурмом" КрымаВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить КрымАксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230120/my-ne-boimsya-v-krymu-otvetili-na-ugrozu-kieva-atakovat-poluostrov-1126501567.html
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россия, дмитрий песков, крым, украина, события в донбассе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости, сво
В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым

Пресс-секретарь президента России Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно

13:27 03.02.2023 (обновлено: 14:26 03.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс пока не до конца защищен, поэтому продолжается специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Крым, как и Донбасс, – регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно. Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью, это еще предстоит сделать", – сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса.
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Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". А если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.
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