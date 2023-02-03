https://crimea.ria.ru/20230203/v-kremle-otvetili-na-vopros-ob-obespechenii-bezopasnosti-kryma-1126760694.html

В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым

В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым - РИА Новости Крым, 03.02.2023

В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым

Безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс пока не до конца защищен, поэтому продолжается специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T13:27

2023-02-03T13:27

2023-02-03T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс пока не до конца защищен, поэтому продолжается специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса.Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". А если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина снова грозит "штурмом" КрымаВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить КрымАксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230120/my-ne-boimsya-v-krymu-otvetili-na-ugrozu-kieva-atakovat-poluostrov-1126501567.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, крым, украина, события в донбассе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости, сво