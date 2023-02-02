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В минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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В минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым
В минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым - РИА Новости Крым, 02.02.2023
В минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым
Украинские войска не смогут "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем. Об этом заявили четыре высокопоставленных представителя Пентагона на секретном... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T10:33
2023-02-02T10:33
украина
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сша
пентагон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска не смогут "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем. Об этом заявили четыре высокопоставленных представителя Пентагона на секретном брифинге для представителей профильного комитета Палаты представителей, сообщает Politico.Сил для захвата Крыма нетКак пишут авторы статьи, неясно, на чем именно базируется точка зрения американских военных. Тем не менее, минобороны США не верит, что Украина "имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова".Все четверо представителей Пентагона, которые раскрыли изданию детали секретного брифинга, просили об анонимности.В свою очередь представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Пентагон "не собирается комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, а также не будет говорить о гипотезах или строить предположения о потенциальных будущих операциях".США и НАТО должны надавить на ЗеленскогоПредседатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс заявил, что вооруженный конфликт на Украине "должен закончиться этим летом". По его словам, администрация президента США и лидеры стран НАТО должны "оказать определенное давление на Владимира Зеленского по поводу того, как должна выглядеть победа Украины".В то же время киевский режим по-прежнему утверждает, что "победа" Украины невозможна без захвата Крыма. Представители офиса Зеленского требуют от Запада предоставить самолеты и дальнобойные ракеты, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру ВС России, в том числе в Крыму.Также представители политического и военного руководства Украины неоднократно заявляли, что поставки тяжелых танков M1 Abrams, Leopard 2, Challenger нужны для проведения наступательных операций, в том числе для "захвата" Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гавканье из-под дивана": в Крыму прокомментировали угрозы КиеваПолучит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнениеБыл и будет Россией: Захарова ответила на угрозу захвата Крыма Украиной
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украина, крым, сша, пентагон, политика, сво, безопасность республики крым и севастополя, в мире, россия
В минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым

Politico: в Пентагоне не верят в возможность Украины "отвоевать" у России Крым

10:33 02.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска не смогут "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем. Об этом заявили четыре высокопоставленных представителя Пентагона на секретном брифинге для представителей профильного комитета Палаты представителей, сообщает Politico.

Сил для захвата Крыма нет

Как пишут авторы статьи, неясно, на чем именно базируется точка зрения американских военных. Тем не менее, минобороны США не верит, что Украина "имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова".
Все четверо представителей Пентагона, которые раскрыли изданию детали секретного брифинга, просили об анонимности.
В свою очередь представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Пентагон "не собирается комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, а также не будет говорить о гипотезах или строить предположения о потенциальных будущих операциях".

США и НАТО должны надавить на Зеленского

Председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс заявил, что вооруженный конфликт на Украине "должен закончиться этим летом". По его словам, администрация президента США и лидеры стран НАТО должны "оказать определенное давление на Владимира Зеленского по поводу того, как должна выглядеть победа Украины".
"Думаю, это поможет нам больше, чем что-либо другое, чтобы усадить (президента России Владимира) Путина и Зеленского за стол переговоров, чтобы покончить с конфликтом этим летом", - сказал он.
Что стоит за угрозами Киева и Запада захватить Крым?
28 января, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
В то же время киевский режим по-прежнему утверждает, что "победа" Украины невозможна без захвата Крыма. Представители офиса Зеленского требуют от Запада предоставить самолеты и дальнобойные ракеты, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру ВС России, в том числе в Крыму.
Также представители политического и военного руководства Украины неоднократно заявляли, что поставки тяжелых танков M1 Abrams, Leopard 2, Challenger нужны для проведения наступательных операций, в том числе для "захвата" Крыма.
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