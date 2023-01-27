https://crimea.ria.ru/20230127/byl-i-budet-rossiey-zakharova-otvetila-na-ugrozu-zakhvata-kryma-ukrainoy-1126618552.html

Был и будет Россией: Захарова ответила на угрозу захвата Крыма Украиной

Был и будет Россией: Захарова ответила на угрозу захвата Крыма Украиной - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Был и будет Россией: Захарова ответила на угрозу захвата Крыма Украиной

Крым был, есть и будет российской территорией, к которой Украина не имеет абсолютно никакого отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T14:00

2023-01-27T14:00

2023-01-27T14:00

поставки западного оружия украине

оружие

украина

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

крым

россия

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крым был, есть и будет российской территорией, к которой Украина не имеет абсолютно никакого отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителей администрации США и киевского режима о планах захватить полуостров военным путем.Запад повышает ставкиПо словам Захаровой, угрозы захватить Крым, а также озвученные киевским режимом намерения использовать натовское оружие для ударов по крупным российским городам, являются еще одним свидетельством намерений Запада повысить ставки в конфликте, что ведет к его затягиванию и увеличению количества жертв.Представитель МИД РФ напомнила, что любое западное вооружение, которое попадает на Украину, становится законной целью для российских вооруженных сил.Она также добавила, что анонсированные поставки Киеву западных танков не изменят ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с Россией и ее народом.Танковая угроза для КрымаВ среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран.При этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.В свою очередь генерал ВСУ Николай Маломуж пообещал, что Украина пойдет в наступление на Крым спустя два месяца после поставок танков от Запада.А советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в одном из интервью заявил, что эскалация украинского конфликта неизбежна, и "удары будут наноситься по разным целям", в том числе по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что подобные заявления подтверждают "правильность избранного пути" и намерений Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз КиеваУкраина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – НуландСмертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона

https://crimea.ria.ru/20230127/tankov-dlya-ukrainy-net-pentagon-priznal-otsutstvie-abrams-v-ssha-1126613579.html

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