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Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона
Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона
Никто не должен сомневаться в способности России защитить свои территории, в том числе Крым. При этом попытка силами Украины захватить полуостров военным путем... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T13:59
2023-01-26T13:59
эксклюзивы риа новости крым
украина
сша
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поставки западного оружия украине
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оружие
ольга ковитиди
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Никто не должен сомневаться в способности России защитить свои территории, в том числе Крым. При этом попытка силами Украины захватить полуостров военным путем с помощью американского оружия станет "смертельной ошибкой Белого дома". Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди.Байден оторвался от реальностиВ среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран.При этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. По словам сенатора, если санкциями против России Запад "выстрелил себе в ногу", то поставками вооружений Украине для атаки на территории России, коими по Конституции являются Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области, США и их вассалы "стреляют себе прямо в голову".США ощутят силу русского оружияПолитик отметила, что и демократы, и республиканцы в борьбе за власть в США хотят максимально использовать конфликт на Украине, и им "совершенно не интересна судьба славян и их территорий"."Они будут сейчас любыми способами нагнетать военную европейскую повестку, при этом будет использован весь потенциал контролируемого Вашингтоном НАТО. Ради достижения своих геополитических интересов они не остановятся ни перед чем. США ведут борьбу не за демократические ценности, а за мировой энергетический рынок, ресурсы и сферы геополитического влияния", – считает Ковитиди.При этом сенатор подчеркнула, что у крымчан и у всех российских граждан "не должно быть и тени сомнений" в том, что никому не удастся захватить Крым."Любое посягательство на конституционно закрепленные территории РФ – это открытый вызов России. Поэтому пусть США ничему не удивляются после этого. Они увидели силу русского оружия в столице Украины. Если они хотят ощутить ее у себя в Вашингтоне, то мы им этого не советуем", - подытожила политик.Читайте также на РИА Новости Крым:С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и LeopardУкраинский генерал решил "брать Крым" на западных танках"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз Киева
https://crimea.ria.ru/20230126/v-kremle-otvetili-na-tankovoe-reshenie-zapada-po-ukraine-1126599308.html
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украина, сша, нато, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, оружие, ольга ковитиди, крым, мнения
Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона

Сенатор Ковитиди: попытка силой захватить Крым станет смертельной ошибкой Белого дома

13:59 26.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Никто не должен сомневаться в способности России защитить свои территории, в том числе Крым. При этом попытка силами Украины захватить полуостров военным путем с помощью американского оружия станет "смертельной ошибкой Белого дома". Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди.

Байден оторвался от реальности

В среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран.
При этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
"Заявление президента США Джо Байдена о направлении Украине батальона американских танков и еще двух батальонов из запуганной международной изоляцией Германии станет смертельной ошибкой Белого дома. Оторванному от реальности Байдену, не понимающего разницу между Симферополем и Стокгольмом, трудно осознать масштабы возможной катастрофы. Он видит лишь верхушку политического айсберга", - сказала Ковитиди.
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По словам сенатора, если санкциями против России Запад "выстрелил себе в ногу", то поставками вооружений Украине для атаки на территории России, коими по Конституции являются Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области, США и их вассалы "стреляют себе прямо в голову".

США ощутят силу русского оружия

Политик отметила, что и демократы, и республиканцы в борьбе за власть в США хотят максимально использовать конфликт на Украине, и им "совершенно не интересна судьба славян и их территорий".
"Они будут сейчас любыми способами нагнетать военную европейскую повестку, при этом будет использован весь потенциал контролируемого Вашингтоном НАТО. Ради достижения своих геополитических интересов они не остановятся ни перед чем. США ведут борьбу не за демократические ценности, а за мировой энергетический рынок, ресурсы и сферы геополитического влияния", – считает Ковитиди.
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При этом сенатор подчеркнула, что у крымчан и у всех российских граждан "не должно быть и тени сомнений" в том, что никому не удастся захватить Крым.
"Любое посягательство на конституционно закрепленные территории РФ – это открытый вызов России. Поэтому пусть США ничему не удивляются после этого. Они увидели силу русского оружия в столице Украины. Если они хотят ощутить ее у себя в Вашингтоне, то мы им этого не советуем", - подытожила политик.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаСШАНАТОПоставки западного оружия УкраинеАмериканское оружие против КрымаОружиеОльга КовитидиКрымМнения
 
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Заголовок открываемого материала
13:59Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона
13:46В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана
13:18Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты
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