https://crimea.ria.ru/20230125/ssha-otpravyat-na-ukrainu-tanki-m1-abrams----bayden-1126591415.html

США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден

США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден - РИА Новости Крым, 25.01.2023

США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден

Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Об этом в среду заявил президент США Джо... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T20:16

2023-01-25T20:16

2023-01-25T20:54

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

украина

сво

танки abrams

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Об этом в среду заявил президент США Джо Байден. По словам американского президента, поставки танков потребуют времени, однако Штаты быстро наладят подготовку украинских танкистов. При этом, Байден заявил, что США хотят урегулирования украинского вопроса "на справедливых условиях", и что действия Запада по помощи Украине якобы не представляют угроз для России. "Сегодняшнее объявление основано на приверженности стран по всему миру во главе с Соединенными Штатами Америки помогать Украине защищать их суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию", - заявил Байден. О намерении администрации США отправить значительное количество танков M1Abrams на Украину стало известно во вторник. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2 - окночательное решение об этом озвучено правительством ФРГ в среду. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеЗастрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине

https://crimea.ria.ru/20230125/ukrainskiy-general-reshil-brat-krym-na-zapadnykh-tankakh-1126577508.html

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, сво, танки abrams, поставки западного оружия украине