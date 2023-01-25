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США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден
США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден - РИА Новости Крым, 25.01.2023
США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден
Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Об этом в среду заявил президент США Джо... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T20:16
2023-01-25T20:54
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
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танки abrams
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Об этом в среду заявил президент США Джо Байден. По словам американского президента, поставки танков потребуют времени, однако Штаты быстро наладят подготовку украинских танкистов. При этом, Байден заявил, что США хотят урегулирования украинского вопроса "на справедливых условиях", и что действия Запада по помощи Украине якобы не представляют угроз для России. "Сегодняшнее объявление основано на приверженности стран по всему миру во главе с Соединенными Штатами Америки помогать Украине защищать их суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию", - заявил Байден. О намерении администрации США отправить значительное количество танков M1Abrams на Украину стало известно во вторник. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2 - окночательное решение об этом озвучено правительством ФРГ в среду. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеЗастрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине
https://crimea.ria.ru/20230125/ukrainskiy-general-reshil-brat-krym-na-zapadnykh-tankakh-1126577508.html
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, сво, танки abrams, поставки западного оружия украине
США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден

Байден: Соединенные Штаты поставят Украине танки M1 Abrams для контрнаступления

20:16 25.01.2023 (обновлено: 20:54 25.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Об этом в среду заявил президент США Джо Байден.
По словам американского президента, поставки танков потребуют времени, однако Штаты быстро наладят подготовку украинских танкистов.
"С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе", - сказал американский лидер.
При этом, Байден заявил, что США хотят урегулирования украинского вопроса "на справедливых условиях", и что действия Запада по помощи Украине якобы не представляют угроз для России.
"Сегодняшнее объявление основано на приверженности стран по всему миру во главе с Соединенными Штатами Америки помогать Украине защищать их суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию", - заявил Байден.
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О намерении администрации США отправить значительное количество танков M1Abrams на Украину стало известно во вторник. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2 - окночательное решение об этом озвучено правительством ФРГ в среду.
Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами.
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАУкраинаСВОТанки AbramsПоставки западного оружия Украине
 
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