https://crimea.ria.ru/20230125/belyy-dom-natselil-abrams-na-krym---zayavlenie-administratsii-ssha-1126592448.html

Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США

Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США

Вашинготон рассчитывает, что поставки танков Abrams и другого вооружения помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Об этом в среду РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T21:42

2023-01-25T21:42

2023-01-25T21:42

сша

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сво

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв- РИА Новости Крым. Вашинготон рассчитывает, что поставки танков Abrams и другого вооружения помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Об этом в среду на брифинге журналистам заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина", - заявил он на брифинге. Чиновник добавил, что США не указывают украинцам целей и не координируют наступление. Танки Abrams Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран, заявил в среду президент США Джо Байден.Американской администрацией анонсирован немедленный старт программы подготовки украинцев к управлению и обслуживанию танков Abrams, "поскольку эти танки - сложная система". При этом заявлено, что на поставку самих машин уйдет несколько месяцев. Дополнительно к ним Киеву передадут ремонтно-эвакуационные машины. "Мы также закупаем восемь эвакуационных машин М88 в рамках данного пакета", - добавила представитель американской администрации на брифинге. Подсчеты Пентагона Общий объем нового пакета военной помощи США Украине составит 400 миллионов долларов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Пентагона. Отмечается, что совокупный объем военной помощи США Киеву достиг 27,8 миллиарда долларов с начала работы администрации действующего президента США Байдена. Другие "помощники" О намерении передать танки Украине заявили в среду и в Норвегии. Соответствующее заявление министра обороны страны Бьорна Арильда Грама передала одна из норвежских телекомпаний. 25 января в рамках телефонных переговоров канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Великобритании и Италии договорились и дальше оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Все пять глав государств и правительств договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ. О намерении администрации США отправить значительное количество танков M1Abrams на Украину стало известно во вторник. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2 - окночательное решение об этом озвучено правительством ФРГ в среду. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров выразил мнение, что немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине

https://crimea.ria.ru/20230125/snova-plan-barbarossa-v-krymu-otsenili-peredachu-ukraine-tankov-leopard-1126578008.html

https://crimea.ria.ru/20230125/udary-po-moskve-i-tanki-na-krym-senator-raskryl-smysl-ugroz-kieva-1126588889.html

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сша, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, сво, поставки западного оружия украине, джозеф байден, президент сша (joseph biden), оружие, норвегия, в мире