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Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США
Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США
Вашинготон рассчитывает, что поставки танков Abrams и другого вооружения помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Об этом в среду РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T21:42
2023-01-25T21:42
сша
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
сво
поставки западного оружия украине
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
оружие
норвегия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв- РИА Новости Крым. Вашинготон рассчитывает, что поставки танков Abrams и другого вооружения помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Об этом в среду на брифинге журналистам заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина", - заявил он на брифинге. Чиновник добавил, что США не указывают украинцам целей и не координируют наступление. Танки Abrams Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран, заявил в среду президент США Джо Байден.Американской администрацией анонсирован немедленный старт программы подготовки украинцев к управлению и обслуживанию танков Abrams, "поскольку эти танки - сложная система". При этом заявлено, что на поставку самих машин уйдет несколько месяцев. Дополнительно к ним Киеву передадут ремонтно-эвакуационные машины. "Мы также закупаем восемь эвакуационных машин М88 в рамках данного пакета", - добавила представитель американской администрации на брифинге. Подсчеты Пентагона Общий объем нового пакета военной помощи США Украине составит 400 миллионов долларов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Пентагона. Отмечается, что совокупный объем военной помощи США Киеву достиг 27,8 миллиарда долларов с начала работы администрации действующего президента США Байдена. Другие "помощники" О намерении передать танки Украине заявили в среду и в Норвегии. Соответствующее заявление министра обороны страны Бьорна Арильда Грама передала одна из норвежских телекомпаний. 25 января в рамках телефонных переговоров канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Великобритании и Италии договорились и дальше оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Все пять глав государств и правительств договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ. О намерении администрации США отправить значительное количество танков M1Abrams на Украину стало известно во вторник. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2 - окночательное решение об этом озвучено правительством ФРГ в среду. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров выразил мнение, что немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
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https://crimea.ria.ru/20230125/udary-po-moskve-i-tanki-na-krym-senator-raskryl-smysl-ugroz-kieva-1126588889.html
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сша, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, сво, поставки западного оружия украине, джозеф байден, президент сша (joseph biden), оружие, норвегия, в мире
Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США

Вашингтон рассчитывает на захват Крыма Украиной с помощью танков Abrams

21:42 25.01.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв- РИА Новости Крым. Вашинготон рассчитывает, что поставки танков Abrams и другого вооружения помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Об этом в среду на брифинге журналистам заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина", - заявил он на брифинге.
Чиновник добавил, что США не указывают украинцам целей и не координируют наступление.

Танки Abrams

Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран, заявил в среду президент США Джо Байден.
Американской администрацией анонсирован немедленный старт программы подготовки украинцев к управлению и обслуживанию танков Abrams, "поскольку эти танки - сложная система". При этом заявлено, что на поставку самих машин уйдет несколько месяцев.
Дополнительно к ним Киеву передадут ремонтно-эвакуационные машины.
"Мы также закупаем восемь эвакуационных машин М88 в рамках данного пакета", - добавила представитель американской администрации на брифинге.
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Подсчеты Пентагона

Общий объем нового пакета военной помощи США Украине составит 400 миллионов долларов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Пентагона.
В соответствии с перечнем на сайте штаб-квартиры американского Минобороны, кроме 31 танка Abrams с 120-миллиметровыми снарядами и "другими боеприпасами", в новый пакет войдут восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, содержание и обслуживание.
Отмечается, что совокупный объем военной помощи США Киеву достиг 27,8 миллиарда долларов с начала работы администрации действующего президента США Байдена.

Другие "помощники"

О намерении передать танки Украине заявили в среду и в Норвегии. Соответствующее заявление министра обороны страны Бьорна Арильда Грама передала одна из норвежских телекомпаний.
"Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают их передачу Украине. Норвегия должна быть вовлечена", - отметил министр, однако не обозначил точного количества единиц техники, которую планируют передать.
25 января в рамках телефонных переговоров канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Великобритании и Италии договорились и дальше оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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"Все пять глав государств и правительств договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ.
О намерении администрации США отправить значительное количество танков M1Abrams на Украину стало известно во вторник. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2 - окночательное решение об этом озвучено правительством ФРГ в среду. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.
В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров выразил мнение, что немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине.
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