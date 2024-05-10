https://crimea.ria.ru/20240510/spasateli-podnyali-iz-zatonuvshego-v-peterburge-avtobusa-devyat-chelovek-1137185312.html

Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге

Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге

МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T15:35

2024-05-10T15:35

2024-05-10T15:47

автобус

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

санкт-петербург

дтп

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.Водитель общественного транспортного средства был задержан, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела.Также в Главном Следственном управлении СК РФ по Петербургу заявили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В свою очередь городской комитет по транспорту информирует, что водитель автобуса с пассажирами не справился с управлением:Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.В настоящий момент набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где произошло ЧП.

https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html

https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html

санкт-петербург

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автобус, падение автобуса в реку в санкт-петербурге, санкт-петербург, дтп, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)