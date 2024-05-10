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Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге
Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге
МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T15:35
2024-05-10T15:47
автобус
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
санкт-петербург
дтп
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.Водитель общественного транспортного средства был задержан, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела.Также в Главном Следственном управлении СК РФ по Петербургу заявили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В свою очередь городской комитет по транспорту информирует, что водитель автобуса с пассажирами не справился с управлением:Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.В настоящий момент набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где произошло ЧП.
https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html
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автобус, падение автобуса в реку в санкт-петербурге, санкт-петербург, дтп, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге

Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге

15:35 10.05.2024 (обновлено: 15:47 10.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ.

"На месте ДТП в Санкт-Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались", - говорится в сообщении.

Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
14:45
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
По данным ведомства, водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.
Водитель общественного транспортного средства был задержан, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела.
"Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен в полицию", - говорится в сообщении силового ведомства.
Также в Главном Следственном управлении СК РФ по Петербургу заявили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В свою очередь городской комитет по транспорту информирует, что водитель автобуса с пассажирами не справился с управлением:
"Водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду".
Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.
В настоящий момент набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где произошло ЧП.
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
14:18
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
 
АвтобусПадение автобуса в реку в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургДТППроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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