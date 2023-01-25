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Столтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Столтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
Столтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Столтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
Североатлантический альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T12:39
2023-01-25T12:39
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.Он утверждает, что НАТО не отправляет туда войска или самолеты, но поддерживает Украину снаряжением.По словам генсека, Киев имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и альянс поддерживает его "в отстаивании этого права"."Конечно, всегда существует риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Так мы дадим понять Москве, что будем защищать каждый сантиметр натовской территории", - заключил он.Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам контактной группы на базе Рамштайн (Германия) сообщил, что Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубицы.В ответ спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Leopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для КиеваЧем ответит Россия на поставку Украине танков AbramsНе надо иллюзий: Медведев о конфликте на Украине
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нато, россия, украина, сво, политика, йенс столтенберг, в мире
Столтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине

Столтенберг: НАТО не участвует в конфликте на Украине и не поставляет ей войска и самолеты

12:39 25.01.2023
 
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.
Он утверждает, что НАТО не отправляет туда войска или самолеты, но поддерживает Украину снаряжением.
"Мы исключили участие НАТО в войне. Альянс не является стороной в войне, и это так и останется. Мы не отправляем на Украину ни свои войска, ни самолеты... Но мы поддерживаем их снаряжением", - сказал Столтенберг.
По словам генсека, Киев имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и альянс поддерживает его "в отстаивании этого права".
"Конечно, всегда существует риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Так мы дадим понять Москве, что будем защищать каждый сантиметр натовской территории", - заключил он.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам контактной группы на базе Рамштайн (Германия) сообщил, что Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубицы.
В ответ спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине.
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