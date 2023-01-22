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Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине
Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине
Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T09:59
2023-01-22T10:00
россия
украина
сша
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.В пятницу, 20 января, министр обороны США Ллойд Остин по итогам контактной группы на базе Рамштайн (Германия) озвучил новые договоренности по поставкам оружия Украине. По его словам, Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубиц.Он призвал членов Конгресса, депутатов бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов осознать свою ответственности перед человечеством. Так как решения Вашингтона и Брюсселя ведут мир к страшной войне. "К совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом", уточнил Володин.Спикер Госдумы также подчеркнул, что Западу нужно понять, что это приведет к трагедии мирового масштаба, которая уничтожит их страны. При этом он отметил несостоятельность аргументов, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах. Так как "эти государства не сталкивались с угрозой безопасности их граждан и территориальной целостности страны".Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву западной бронетехники не смогут изменить ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине.В свою очередь подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева.При этом члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковМы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостровОт лукавого: Лавров о "готовности" Запада к переговорам по Украине
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Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине

Володин: поставки наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе

09:59 22.01.2023 (обновлено: 10:00 22.01.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
В пятницу, 20 января, министр обороны США Ллойд Остин по итогам контактной группы на базе Рамштайн (Германия) озвучил новые договоренности по поставкам оружия Украине. По его словам, Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубиц.
"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, – это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", – написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он призвал членов Конгресса, депутатов бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов осознать свою ответственности перед человечеством. Так как решения Вашингтона и Брюсселя ведут мир к страшной войне. "К совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом", уточнил Володин.
Спикер Госдумы также подчеркнул, что Западу нужно понять, что это приведет к трагедии мирового масштаба, которая уничтожит их страны. При этом он отметил несостоятельность аргументов, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах. Так как "эти государства не сталкивались с угрозой безопасности их граждан и территориальной целостности страны".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву западной бронетехники не смогут изменить ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине.
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В свою очередь подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева.
При этом члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву.
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