https://crimea.ria.ru/20230120/oruzhie-ne-pomozhet--podpolkovnik-armii-ssha-soobschil-ukraine-plokhie-novosti-1126490259.html

Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости

Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости

Поставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева. Об этом заявил подполковник армии США... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T11:11

2023-01-20T11:11

2023-01-20T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Поставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."По мере того, как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания", — отметил американский офицер.Несмотря на распространенное мнение, что новое оружие поможет Украине усилить позиции в конфликте с Россией, только его наличия недостаточно для достижения успеха, подчеркнул Дэвис.Почему оружие НАТО не изменит ход конфликтаДля эффективного использования любого вооружения нужны тщательная подготовка и опыт, отметил офицер. Кроме того, техника должна быть обеспечена достаточным количеством топлива и боеприпасов, правильно и регулярно обслуживаться. В противном случае даже самое лучшее оружие станет бесполезным.По мнению Дэвиса, без опыта и соответствующей базы украинцам будет крайне сложно изменить ситуацию на линии соприкосновения и добиться успеха. Поэтому стоит задуматься о необходимости такого оружия, которое Киев так настойчиво требует у Запада, резюмировал он."Крымские мечты" ЗеленскогоВладимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. Он заявил, что полуостров – "это наше море и наши горы".В России же напомнили ему, что Вооруженные силы не оставят без ответа удары по территории страны, включая полуостров, который является неотъемлемой частью РФ. Поставки Украине вооружения для ударов по российской территории будут означать вывод конфликта на новый уровень, подчеркнули в Кремле.Руки прочь от КрымаГлава республики Сергей Аксенов, комментируя заявление украинского президента, подчеркнул, что у Украины нет ничего "своего" в Крыму и никакое вооружение не поможет Зеленскому и его окружению "вернуть" полуостров."Море, горы и все, что создано на полуострове трудом и талантом наших предков, что завоевано ими в тяжелых боях, принадлежит крымчанам, принадлежит России по праву и по справедливости", - заявил Аксенов.Результатом каких-либо попыток "вернуть" Крым может стать только "потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным", заключил руководитель региона.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить РоссияСтратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым УкраинеСША могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия

https://crimea.ria.ru/20230113/kak-postavka-zapadnykh-tankov-kievu-mozhet-povliyat-na-khod-svo--ekspert-1126374330.html

https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html

https://crimea.ria.ru/20230119/doletit-do-ssha-senator-napomnili-o-vozmozhnostyakh-rossiyskogo-oruzhiya-1126476833.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, в мире, сво, безопасность, американское оружие против крыма, новости