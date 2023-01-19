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Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия
Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия
Украина уже сейчас получает от Запада вооружение, способное наносить удары по тылам российских войск, в том числе в Крыму. Российские системы противовоздушной... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T18:56
2023-01-19T18:56
эксклюзивы риа новости крым
сво
мнения
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юрий кнутов
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина уже сейчас получает от Запада вооружение, способное наносить удары по тылам российских войск, в том числе в Крыму. Российские системы противовоздушной обороны способны эффективно противостоять этим угрозам, но необходимо увеличивать плотность ПВО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикуемую в американских СМИ информацию о планах Вашингтона снабдить Киев оружием для нанесения ударов по полуострову.Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму,. Как пишет издание, категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".По словам официального представителя госдепа США Неда Прайса, решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно.Создать непробиваемый купол"Эскалация уже происходит, на Украину поступают виды дальнобойного оружия, о которых мы не знаем, но которые могут достаточно серьезно работать по тылам наших войск. Вот сейчас у нас находится новейший украинский беспилотник &lt;…&gt; Я лично его разбирал – все детали американские. Также есть информация, что американцы создали копию "Гераней" – так называемый дрон "Кулон", который имеет дальность до 1000 километров и боевую часть порядка 90 килограммов", - рассказал Кнутов.Кроме того, отметил эксперт, США передают Киеву "умные" бомбы JDAM с технологией GPS, а также активно-реактивные артиллерийские снаряды, которыми можно стрелять на расстоянии 60-70 километров из гаубиц большого калибра и с большой длиной ствола: немецкие Panzerhaubitze 2000, польские Krab, британские AS-90, французские Caesar и шведские Archer.Какие танки может получить КиевТакже эксперт уверен, что Запад передаст Украине тяжелую бронетехнику для осуществления наступательных операций, в том числе французские танки Leclerc, британские Challenger 2, немецкие Leopard и американские Abrams. Кнутов отметил, что командование ВСУ запросило 100 таких машин, а также порядка 200 средних танков Т-72 из Польши. Также на Украину пойдут боевые бронированные машины Stryker и Bradley."Вероятность нанесения более мощных ударов просматривается хорошо, поэтому уже сейчас мы должны собирать большое количество противотанковых ракетных комплексов, чтобы противостоять всему этому, потому что наши ПТРК с тяжелыми немецкими натовскими танками борются очень хорошо. Это доказали Сирия и Ирак", – отметил аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в РамштайнеЗеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаАтаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника
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сво, мнения, украина, крым, юрий кнутов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии
Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия

Эксперт Кнутов: системы ПВО России способны защитить Крым от американского оружия

18:56 19.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина уже сейчас получает от Запада вооружение, способное наносить удары по тылам российских войск, в том числе в Крыму. Российские системы противовоздушной обороны способны эффективно противостоять этим угрозам, но необходимо увеличивать плотность ПВО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикуемую в американских СМИ информацию о планах Вашингтона снабдить Киев оружием для нанесения ударов по полуострову.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму,. Как пишет издание, категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".
По словам официального представителя госдепа США Неда Прайса, решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно.

Создать непробиваемый купол

"Эскалация уже происходит, на Украину поступают виды дальнобойного оружия, о которых мы не знаем, но которые могут достаточно серьезно работать по тылам наших войск. Вот сейчас у нас находится новейший украинский беспилотник <…> Я лично его разбирал – все детали американские. Также есть информация, что американцы создали копию "Гераней" – так называемый дрон "Кулон", который имеет дальность до 1000 километров и боевую часть порядка 90 килограммов", - рассказал Кнутов.
Кроме того, отметил эксперт, США передают Киеву "умные" бомбы JDAM с технологией GPS, а также активно-реактивные артиллерийские снаряды, которыми можно стрелять на расстоянии 60-70 километров из гаубиц большого калибра и с большой длиной ствола: немецкие Panzerhaubitze 2000, польские Krab, британские AS-90, французские Caesar и шведские Archer.

"Это достаточно серьезная эскалация, мы должны быть к ней готовы. Наши средства ПВО работают эффективно, вот в последний раз сбили 10 беспилотников (в море над Севастополем – ред.). Работают "Панцири", "Торы", ПВО Черноморского флота. Но, конечно, придется повышать плотность противовоздушной обороны, для того, чтобы создать непробиваемый купол, и мы в силах это сделать", - убежден Кнутов.

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Какие танки может получить Киев

Также эксперт уверен, что Запад передаст Украине тяжелую бронетехнику для осуществления наступательных операций, в том числе французские танки Leclerc, британские Challenger 2, немецкие Leopard и американские Abrams. Кнутов отметил, что командование ВСУ запросило 100 таких машин, а также порядка 200 средних танков Т-72 из Польши. Также на Украину пойдут боевые бронированные машины Stryker и Bradley.
"Вероятность нанесения более мощных ударов просматривается хорошо, поэтому уже сейчас мы должны собирать большое количество противотанковых ракетных комплексов, чтобы противостоять всему этому, потому что наши ПТРК с тяжелыми немецкими натовскими танками борются очень хорошо. Это доказали Сирия и Ирак", – отметил аналитик.
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