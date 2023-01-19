https://crimea.ria.ru/20230119/reshenie-ob-udarakh-po-krymu-ssha-predostavili-ukraine---gosdep-1126471486.html

Решение об ударах по Крыму США предоставили Украине - Госдеп

Решение об ударах по Крыму США предоставили Украине - Госдеп - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Решение об ударах по Крыму США предоставили Украине - Госдеп

Решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ. Такое... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T11:46

2023-01-19T11:46

2023-01-19T11:46

политика

крым

сша

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ. Такое заявление сделал журналистам официальный представитель госдепа Нед Прайс, его цитирует РИА Новости.Киев "независимый"По словам Прайса, Минобороны США находятся "на постоянной связи с украинскими партнерами" и хорошо осведомлены о развитии событий и о том, какие ракетные системы нужны Киеву "для ответа на угрозы, с которыми сталкивается Украина".По его словам, решений о целях для Украины Вашингтон не принимает в принципе.Прайс добавил, что США не подталкивают Киев к ударам по России и не поощряют их. При этом, как и прежде, не считают Крым российской территорией.Бряцание оружиемНакануне, 18 января, газета News York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на собственные источники заявлялось о готовности администрации президента США признать необходимость дать Киеву оружие для удара по Крыму.Отмечалось также, что страхи относительно того, что Россия в ответ на атаки использует тактическое ядерное оружие, стали утихать в Белом доме, хотя и власти, и эксперты по-прежнему не исключают такую возможность. "Американские власти говорят, что они не знают, как Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", – сообщает издание.Известно, что в качестве возможных средств для наступления Украины США рассматривают несколько видов оружия, в том числе РЗСО HIMARS и БМП Bradley, воздерживаясь от поставок ракетных систем дальнего радиуса действия.Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина продолжает считать Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Эту позицию поддерживают многие страны Запада. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", так как жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине

https://crimea.ria.ru/20230119/ssha-mogut-postavit-kievu-oruzhie-dlya-udarov-po-krymu--kak-otvetit-rossiya-1126467216.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, крым, сша, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), сво, нед прайс, новости