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Атаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Атаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника
Атаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Атаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника
Словосочетание "атака на Севастополь" является удобным инструментом для инфодиверсантов, даже если попытка атаковать оказывается неудачной. Такое мнение в эфире РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T20:02
2023-01-17T20:02
государственная дума рф
севастополь
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Словосочетание "атака на Севастополь" является удобным инструментом для инфодиверсантов, даже если попытка атаковать оказывается неудачной. Такое мнение в эфире канала "Соловьев Live" выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает пресс-служба парламентария.В понедельник противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Информационная атака"Жалкие попытки дотянуться до базы Черноморского флота выдаются неонацистами за успех, которым в рамках информационной кампании нужно заглушить новость о потере Соледара и других населенных пунктов и сместить фокус внимания", – считает Белик.Он напомнил, что сам факт атаки стал поводом для "штамповки" очередных фейков, хотя все они были сбиты в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны.Севастополь под защитойНо главная задача противника, по мнению Белика, – посеять панику среди населения. Однако поддаваться фейкам не стоит, поскольку военные совместно с властями города профессионально организовали "четкую работу по различным направлениям", заверил парламентарий.Ранее схожее мнение выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, по мнению которого массированная атака украинских беспилотников на Севастополь носит в первую очередь информационно-политический характер и связана с предстоящей встречей контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный экспертПолитолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в КрымПревентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, севастополь, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма
Атаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника

Депутат Госдумы Белик: атаки на Севастополь - инструмент для инфодиверсантов

20:02 17.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Словосочетание "атака на Севастополь" является удобным инструментом для инфодиверсантов, даже если попытка атаковать оказывается неудачной. Такое мнение в эфире канала "Соловьев Live" выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает пресс-служба парламентария.
В понедельник противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.

Информационная атака

"Жалкие попытки дотянуться до базы Черноморского флота выдаются неонацистами за успех, которым в рамках информационной кампании нужно заглушить новость о потере Соледара и других населенных пунктов и сместить фокус внимания", – считает Белик.
Он напомнил, что сам факт атаки стал поводом для "штамповки" очередных фейков, хотя все они были сбиты в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны.

Севастополь под защитой

"Совершая эти атаки, киевский режим преследуют несколько целей, в числе которых нанесение ущерба стратегическим объектам, "прощупывание" нашей системы ПВО", – продолжил депутат.
Но главная задача противника, по мнению Белика, – посеять панику среди населения. Однако поддаваться фейкам не стоит, поскольку военные совместно с властями города профессионально организовали "четкую работу по различным направлениям", заверил парламентарий.
Ранее схожее мнение выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, по мнению которого массированная атака украинских беспилотников на Севастополь носит в первую очередь информационно-политический характер и связана с предстоящей встречей контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
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