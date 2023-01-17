https://crimea.ria.ru/20230117/ekspert-svyazal-ataku-na-sevastopol-s-sammitom-nato-v-ramshtayne-1126436289.html

Эксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в Рамштайне

Эксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в Рамштайне - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Эксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в Рамштайне

Массированная атака украинских беспилотников на Севастополь носит в первую очередь информационно-политический характер и связана с предстоящей встречей... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T18:10

2023-01-17T18:10

2023-01-17T18:10

радио "спутник в крыму"

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украина

севастополь

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вадим колесниченко

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Вадим Колесниченко Вадим Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Севастополь носит в первую очередь информационно-политический характер и связана с предстоящей встречей контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Нужно показать "победы"В понедельник противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал."Полагаю, атака была связано не с целью достижения военных результатов. Это была подготовка информационно-политического результата в связи с приближающимся совещанием в Рамштайне, где Украине нужно доказать наличие неких побед. Учитывая потерю Соледара и сложности для ВСУ на линии боестолкновений, сегодня им очень важно доказать, что Украина побеждает, что она – "главная опора западного мира" и что ее нужно поддерживать", - сказал Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Реакция севастопольцев радуетПо словам эксперта, буквально сразу после того, как ночью сбили первый дрон, украинские "кибервойска" пытались спровоцировать панику, активно комментируя события в местных группах в социальных сетях. Однако жители города не повелись на это и сохраняли спокойствие, что не может не радовать, указал аналитик.Политолог также отметил работу размещенных в регионе систем противовоздушной обороны, которые сбили все беспилотники противника."Успешно отраженная атака говорит о том, что мы учимся и учитываем прошлые ошибки, создав эффективную оборону", – считает он.Встреча контактной группы стран-членов НАТО по поддержке Украины на базе Рамштайн состоится 20 января. В ней примет участие генсек альянса Йенс Столтенберг. Саммит будет посвящен "продолжающемуся кризису на Украине и вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО и их партнеры", сообщили в пресс-службе организации.Ранее Столтенберг выразил мнение, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине.

https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, нато, украина, севастополь, крым, вадим колесниченко