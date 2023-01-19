https://crimea.ria.ru/20230119/kreml-postavki-oruzhiya-kievu-dlya-udarov-po-rossii-usugubyat-konflikt-1126475207.html

Кремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликт

Кремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликт - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Кремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликт

Поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень. Заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T13:23

2023-01-19T13:23

2023-01-19T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень. Заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о недопустимости таких поставок отражает позицию Кремля. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета The New York Times сообщила, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. На это посол Антонов заявил, что Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории РФ, включая полуостров, который является неотъемлемой частью страны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаСтратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым УкраинеК весне Украина полностью перейдет на натовское вооружение – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, сша, украина, сво, политика, новости