Кремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликт
Песков: поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень
13:23 19.01.2023 (обновлено: 13:25 19.01.2023)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень. Заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о недопустимости таких поставок отражает позицию Кремля. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The New York Times сообщила, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. На это посол Антонов заявил, что Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории РФ, включая полуостров, который является неотъемлемой частью страны.
"Это потенциально чрезвычайно опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", - сказал Песков журналистам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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