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К весне Украина полностью перейдет на натовское вооружение – эксперт - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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К весне Украина полностью перейдет на натовское вооружение – эксперт
К весне Украина полностью перейдет на натовское вооружение – эксперт - РИА Новости Крым, 16.01.2023
К весне Украина полностью перейдет на натовское вооружение – эксперт
Запад продолжит накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. Уже к весне ВСУ полностью перейдут на вооружения НАТО. Такой прогноз озвучил военный... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T07:45
2023-01-16T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Запад продолжит накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. Уже к весне ВСУ полностью перейдут на вооружения НАТО. Такой прогноз озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин.По словам Шурыгина, без крупномасштабных поставок западного вооружения ВСУ "просто не способны начать наступать". При этом вооружение, переданное Киеву летом и осенью, во многом утрачено, и срочно нужны новые поставки.Аналитик убежден, что Запад "готов идти до конца, чтобы уничтожить Россию".В начале января января власти США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более 3 млрд долларов. В него входят, в частности, 500 высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur ("Экскалибур") с GPS-управлением, 1,2 тысячи 155-миллиметровых снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAMS), 50 БМП Bradley ("Брэдли"), 55 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) и 138 бронеавтомобилей HMMWV, а также 18 самоходных гаубиц калибра 155 мм и 18 грузовиков.С начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 24,2 млрд долларов.В МИД России неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву делают США участником конфликта.
https://crimea.ria.ru/20221229/khakery-raskryli-dannye-ofitserov-nato-voyuyuschikh-protiv-rossii-1126182338.html
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нато, украина, мнения, всу (вооруженные силы украины), россия, политика, новости
К весне Украина полностью перейдет на натовское вооружение – эксперт

Военный эксперт Шурыгин: Запад будет расширять номенклатуру поставляемых Киеву вооружений

07:45 16.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Запад продолжит накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. Уже к весне ВСУ полностью перейдут на вооружения НАТО. Такой прогноз озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Нужно ожидать, что уже к весне будут сняты любые ограничения. Украина получит самолеты, ракеты большой дальности и фактически полностью перейдет на натовское вооружение", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Шурыгина, без крупномасштабных поставок западного вооружения ВСУ "просто не способны начать наступать". При этом вооружение, переданное Киеву летом и осенью, во многом утрачено, и срочно нужны новые поставки.
Аналитик убежден, что Запад "готов идти до конца, чтобы уничтожить Россию".
В начале января января власти США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более 3 млрд долларов. В него входят, в частности, 500 высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur ("Экскалибур") с GPS-управлением, 1,2 тысячи 155-миллиметровых снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAMS), 50 БМП Bradley ("Брэдли"), 55 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) и 138 бронеавтомобилей HMMWV, а также 18 самоходных гаубиц калибра 155 мм и 18 грузовиков.
С начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 24,2 млрд долларов.
В МИД России неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву делают США участником конфликта.
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