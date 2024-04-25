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Главные новости Крыма: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Главные новости Крыма: 25 апреля
Главные новости Крыма: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Главные новости Крыма: 25 апреля
В Крыму взяли с поличным членов ОПГ, которых подозревают в вымогательстве. С крымчан принудительно взыщут 400 миллионов долгов за капремонт. В Симферополе после РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T22:53
2024-04-25T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Крыму взяли с поличным членов ОПГ, которых подозревают в вымогательстве. С крымчан принудительно взыщут 400 миллионов долгов за капремонт. В Симферополе после реконструкции введена в строй высоковольтная подстанция "Форос", которая способна снабжать до 25 тысяч потребителей. В Севастополе завершена реставрация монумента "Штык и парус". В Крыму из-за аномально теплой погоды раньше срока поспела ранняя клубника.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму с поличным за вымогательство взяли членов ОПГПодозреваемые задержаны при получении 200 тысяч рублей от граждан, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Отмечается, что задержанные вымогали деньги у людей с применением насилия."УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на вымогательстве денежных средств с применением физического насилия", – говорится в сообщении.Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионовОколо 400 миллионов рублей долгов за капремонт в принудительном порядке взыщут с крымчан до конца года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый заместитель гендиректора "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов."В общей сложности планируем до конца года взыскать около 400 млн рублей задолженности по взносам на капремонт", – сказал Амирасланов.С начала года в адрес должников направлено 18 тысяч претензий.В Симферополе ввели в эксплуатацию подстанцию "Фотон"Мощность подстанции, модернизацию которой начали в июле 2022 года, выросла более чем в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". Подстанция "Фотон" стала одним из ключевых объектов сетевой инфраструктуры Симферополя и района. Она обеспечивает энергоснабжение более 25 тысяч потребителей."В рамках проекта была проведена замена двух силовых трансформаторов, в результате которой мощность энергоузла увеличилась более чем в три раза - с 40 МВА до 126 МВА. Также на подстанции установлено новое комплектное распределительное элегазовое (в изолирующей оболочке, заполненной специальным газом – ред.) устройство 110 кВ", - говорится в сообщении.В Севастополе завершили реставрацию "Штыка и паруса"Реставрацию монумента "Городу-герою Севастополю", более известного под неофициальным названием "Штык и парус", завершили в канун майских праздников. Об этом в эфире СТВ сообщил губернатор города Михаил Развожаев:"Мы завершили реставрацию "Штыка и паруса", одного из самых значимых обелисков в городе. Привели в порядок полностью, сделали освещение. Все барельефы восстановлены. Планируем перед праздником этот обелиск официально открыть".Обелиск на мысе Хрустальном, в месте, где был дан первый салют в честь освобождения Севастополя, был открыт в 1977 году.В Крыму клубника поспела раньше срокаВ Крыму приступили к уборке первой клубники, выращенной в закрытом грунте. Как сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, в настоящий момент на полуострове под клубнику именно в закрытом грунте заняты 24 гектара, тогда как под ягодники в целом занято 100 гектаров."Сейчас начался массовый сбор ягоды в закрытом грунте – на две недели раньше, чем в прошлом году. Большая часть клубники в теплицах в Крыму растет в Бахчисарайском районе", – сказала она и отметила, что спрос на крымскую ягоду в любом уголке России высок.
https://crimea.ria.ru/20240425/krym-stanet-blizhe-putin-poruchil-sokratit-vremya-v-puti-1136866074.html
https://crimea.ria.ru/20240425/na-poberezhe-azovskogo-morya-moderniziruyut-ochistnye--poruchenie-putina-1136862073.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, новости, общество, происшествия
Главные новости Крыма: 25 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 25 апреля

22:53 25.04.2024 (обновлено: 22:56 25.04.2024)
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Крыму взяли с поличным членов ОПГ, которых подозревают в вымогательстве. С крымчан принудительно взыщут 400 миллионов долгов за капремонт. В Симферополе после реконструкции введена в строй высоковольтная подстанция "Форос", которая способна снабжать до 25 тысяч потребителей. В Севастополе завершена реставрация монумента "Штык и парус". В Крыму из-за аномально теплой погоды раньше срока поспела ранняя клубника.
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Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути

В Крыму с поличным за вымогательство взяли членов ОПГ

Подозреваемые задержаны при получении 200 тысяч рублей от граждан, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Отмечается, что задержанные вымогали деньги у людей с применением насилия.
"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на вымогательстве денежных средств с применением физического насилия", – говорится в сообщении.
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На побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение Путина

Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов

Около 400 миллионов рублей долгов за капремонт в принудительном порядке взыщут с крымчан до конца года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый заместитель гендиректора "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.
"В общей сложности планируем до конца года взыскать около 400 млн рублей задолженности по взносам на капремонт", – сказал Амирасланов.
С начала года в адрес должников направлено 18 тысяч претензий.
Репетиция военного парада в честь Дня Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Как будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев

В Симферополе ввели в эксплуатацию подстанцию "Фотон"

Мощность подстанции, модернизацию которой начали в июле 2022 года, выросла более чем в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". Подстанция "Фотон" стала одним из ключевых объектов сетевой инфраструктуры Симферополя и района. Она обеспечивает энергоснабжение более 25 тысяч потребителей.
"В рамках проекта была проведена замена двух силовых трансформаторов, в результате которой мощность энергоузла увеличилась более чем в три раза - с 40 МВА до 126 МВА. Также на подстанции установлено новое комплектное распределительное элегазовое (в изолирующей оболочке, заполненной специальным газом – ред.) устройство 110 кВ", - говорится в сообщении.
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Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию

В Севастополе завершили реставрацию "Штыка и паруса"

Реставрацию монумента "Городу-герою Севастополю", более известного под неофициальным названием "Штык и парус", завершили в канун майских праздников. Об этом в эфире СТВ сообщил губернатор города Михаил Развожаев:
"Мы завершили реставрацию "Штыка и паруса", одного из самых значимых обелисков в городе. Привели в порядок полностью, сделали освещение. Все барельефы восстановлены. Планируем перед праздником этот обелиск официально открыть".
Обелиск на мысе Хрустальном, в месте, где был дан первый салют в честь освобождения Севастополя, был открыт в 1977 году.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий

В Крыму клубника поспела раньше срока

В Крыму приступили к уборке первой клубники, выращенной в закрытом грунте. Как сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, в настоящий момент на полуострове под клубнику именно в закрытом грунте заняты 24 гектара, тогда как под ягодники в целом занято 100 гектаров.
"Сейчас начался массовый сбор ягоды в закрытом грунте – на две недели раньше, чем в прошлом году. Большая часть клубники в теплицах в Крыму растет в Бахчисарайском районе", – сказала она и отметила, что спрос на крымскую ягоду в любом уголке России высок.
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Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
 
Главное за деньКрымНовости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевНовостиОбществоПроисшествия
 
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22:53Главные новости Крыма: 25 апреля
22:33Главное за день: 25 апреля
22:13Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
22:04Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий
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