https://crimea.ria.ru/20240425/krymchane-zadolzhali-za-kapremont-400-millionov-dolgi-vzyschut-prinuditelno-1136849758.html

Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно

Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно

Около 400 миллионов рублей долгов за капремонт в принудительном порядке взыщут с крымчан до конца года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T15:51

2024-04-25T15:51

2024-04-25T15:51

капремонт многоквартирных домов

крым

долги

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

аламдар амирасланов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/94/1118319430_0:0:3299:1856_1920x0_80_0_0_d0e76aeb0d6100c5438dcb84a0c127b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Около 400 миллионов рублей долгов за капремонт в принудительном порядке взыщут с крымчан до конца года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый заместитель гендиректора "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.С начала года в адрес должников направлено 18 тысяч претензий. По словам чиновника, из этой суммы уже выплачено 75 млн рублей задолженности, еще 13 млн рублей находятся в производстве. И до конца года Фонд планирует получить все 400 млн рублей.Ранее начальник планово-экономического управления Фонда отметил, что в Крыму регулярно оплачивают взносы чуть более 80% собственников жилья в многоквартирных домах. При этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%, наилучшие показатели зафиксированы в Симферополе – более 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капремонт многоквартирных домов, крым, долги, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, аламдар амирасланов