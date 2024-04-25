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Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно
Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно
Около 400 миллионов рублей долгов за капремонт в принудительном порядке взыщут с крымчан до конца года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T15:51
2024-04-25T15:51
капремонт многоквартирных домов
крым
долги
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
аламдар амирасланов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Около 400 миллионов рублей долгов за капремонт в принудительном порядке взыщут с крымчан до конца года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый заместитель гендиректора "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.С начала года в адрес должников направлено 18 тысяч претензий. По словам чиновника, из этой суммы уже выплачено 75 млн рублей задолженности, еще 13 млн рублей находятся в производстве. И до конца года Фонд планирует получить все 400 млн рублей.Ранее начальник планово-экономического управления Фонда отметил, что в Крыму регулярно оплачивают взносы чуть более 80% собственников жилья в многоквартирных домах. При этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%, наилучшие показатели зафиксированы в Симферополе – более 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
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РИА Новости Крым
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96
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капремонт многоквартирных домов, крым, долги, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, аламдар амирасланов
Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно

С крымчан до конца года принудительно соберут до 400 млн долгов по взносам за капремонт

15:51 25.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Около 400 миллионов рублей долгов за капремонт в принудительном порядке взыщут с крымчан до конца года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый заместитель гендиректора "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.
"В общей сложности планируем до конца года взыскать около 400 млн рублей задолженности по взносам на капремонт", – сказал Амирасланов.
С начала года в адрес должников направлено 18 тысяч претензий. По словам чиновника, из этой суммы уже выплачено 75 млн рублей задолженности, еще 13 млн рублей находятся в производстве. И до конца года Фонд планирует получить все 400 млн рублей.
Ранее начальник планово-экономического управления Фонда отметил, что в Крыму регулярно оплачивают взносы чуть более 80% собственников жилья в многоквартирных домах. При этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%, наилучшие показатели зафиксированы в Симферополе – более 80%.
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Капремонт многоквартирных домовКрымДолгиЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости КрымаАламдар Амирасланов
 
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