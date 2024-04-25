https://crimea.ria.ru/20240425/v-krymu-s-polichnym-vzyali-chlenov-opg-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-1136850055.html

В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве

В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве - РИА Новости Крым, 25.04.2024

В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве

В Крыму задержаны члены организованной преступной группы при получении крупной суммы денег от граждан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T15:27

2024-04-25T15:27

2024-04-25T15:28

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны члены организованной преступной группы при получении крупной суммы денег от граждан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что задержанные вымогали деньги с людей с применением насилия.Подозреваемые задержаны с поличным при попытке получить с местных жителей часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Двое задержанных решением Сакского районного суда заключены под стражу на два месяца. Третьему фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступлений, а также других причастных к деятельности ОПГ лиц, заключили в ведомстве.Ранее пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что бывшему депутату и предпринимателю Нижнегорского района Крым предъявлено обвинение в вымогательстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из ЕвпаторииВ Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильемГлава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря

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крым, происшествия, вымогательство, сакский район, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, закон и право