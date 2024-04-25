https://crimea.ria.ru/20240425/arestovany-dvoe-obvinyaemykh-v-ubiystve-devushki-iz-evpatorii-1136845341.html

Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории

Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории

Двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T13:09

2024-04-25T13:09

2024-04-25T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ."Следственными органами СК России предъявлено обвинение 29-летнему жителю Сакского района и 26-летнему жителю Евпатории в совершении убийства 23-летней жительницы Евпатории в составе группы лиц (п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.После того, как тело пропавшей девушки обнаружили, следователи дополнительно осмотрели помещения и места передвижения фигурантов, были назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены задержанные и в качестве потерпевшей стороны - мать погибшей девушки. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей поддержала прокуратура Крыма.Как сообщалось, девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила. 22 апреля ее мама забила тревогу в социальных сетях. Следственным отделом по городу Евпатории было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").По подозрению в совершении преступления накануне были задержаны двое мужчин – 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории. Один из мужчин дал признательные показания. По его словам, девушку задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района, а потом закопали в лесополосе в Сакском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочкиСК проведет проверку после избиения школьника в СимферополеЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссор

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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