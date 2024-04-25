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Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T13:09
2024-04-25T13:43
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ."Следственными органами СК России предъявлено обвинение 29-летнему жителю Сакского района и 26-летнему жителю Евпатории в совершении убийства 23-летней жительницы Евпатории в составе группы лиц (п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.После того, как тело пропавшей девушки обнаружили, следователи дополнительно осмотрели помещения и места передвижения фигурантов, были назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены задержанные и в качестве потерпевшей стороны - мать погибшей девушки. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей поддержала прокуратура Крыма.Как сообщалось, девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила. 22 апреля ее мама забила тревогу в социальных сетях. Следственным отделом по городу Евпатории было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").По подозрению в совершении преступления накануне были задержаны двое мужчин – 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории. Один из мужчин дал признательные показания. По его словам, девушку задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района, а потом закопали в лесополосе в Сакском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочкиСК проведет проверку после избиения школьника в СимферополеЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссор
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РИА Новости Крым
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96
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крымский следком, убийство, евпатория, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым
Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории

Двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу - СК

13:09 25.04.2024 (обновлено: 13:43 25.04.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяДвое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу
Двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории заключены под стражу. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
"Следственными органами СК России предъявлено обвинение 29-летнему жителю Сакского района и 26-летнему жителю Евпатории в совершении убийства 23-летней жительницы Евпатории в составе группы лиц (п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
После того, как тело пропавшей девушки обнаружили, следователи дополнительно осмотрели помещения и места передвижения фигурантов, были назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены задержанные и в качестве потерпевшей стороны - мать погибшей девушки.
"Один из обвиняемых полностью признает свою вину, второй – частично. В эти минуты по ходатайству следователя судьей Евпаторийского городского суда обвиняемым избрана мера пресечения виде заключения под стражу на период предварительного следствия – то есть до 22 июня текущего года", - добавили в СК.
Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей поддержала прокуратура Крыма.
Как сообщалось, девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила. 22 апреля ее мама забила тревогу в социальных сетях. Следственным отделом по городу Евпатории было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
По подозрению в совершении преступления накануне были задержаны двое мужчин – 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории. Один из мужчин дал признательные показания. По его словам, девушку задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района, а потом закопали в лесополосе в Сакском районе.
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