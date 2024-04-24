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Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
36-летняя жительница Краснодарского края отправится в колонию за убийство своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T20:59
2024-04-24T20:59
2024-04-24T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Краснодарского края отправится в колонию за убийство своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным надзорного ведомства, женщина проживала с дочкой на съемной квартире в Краснодаре. Ее супруг - гражданин Индии - жил отдельно, в Московской области. Из-за неприязни к нему женщина решила убить дочку, которую сначала душила, а затем утопила в ванной. Трагедия случилась 5 сентября, ребенку было 2,6 года.Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима, уточняется в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушкиЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссорБратья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца
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краснодарский край, происшествия, прокуратура краснодарского края, новости, суд, приговор, краснодар
Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
Жительнице Кубани вынесли приговор в убийстве малолетней дочки - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Краснодарского края отправится в колонию за убийство своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, женщина проживала с дочкой на съемной квартире в Краснодаре. Ее супруг - гражданин Индии - жил отдельно, в Московской области. Из-за неприязни к нему женщина решила убить дочку, которую сначала душила, а затем утопила в ванной. Трагедия случилась 5 сентября, ребенку было 2,6 года.
"Непосредственно после совершения убийства женщина сообщила о содеянном в полицию. В судебном заседании подсудимая вину признала, раскаялась. Приговором Краснодарского краевого суда она осуждена к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год", - констатировали в прокуратуре.
Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима, уточняется в сообщении.
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