https://crimea.ria.ru/20240424/zhitelnitse-kubani-dali-10-let-za-ubiystvo-dvukhletney-dochki-1136825093.html

Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки

Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки

36-летняя жительница Краснодарского края отправится в колонию за убийство своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T20:59

2024-04-24T20:59

2024-04-24T20:59

краснодарский край

происшествия

прокуратура краснодарского края

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суд

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краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Краснодарского края отправится в колонию за убийство своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным надзорного ведомства, женщина проживала с дочкой на съемной квартире в Краснодаре. Ее супруг - гражданин Индии - жил отдельно, в Московской области. Из-за неприязни к нему женщина решила убить дочку, которую сначала душила, а затем утопила в ванной. Трагедия случилась 5 сентября, ребенку было 2,6 года.Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима, уточняется в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушкиЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссорБратья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, прокуратура краснодарского края, новости, суд, приговор, краснодар