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Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки

Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки

По подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки в Евпатории задержаны двое жителей региона. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T15:17

2024-04-24T15:17

2024-04-24T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. По подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки в Евпатории задержаны двое жителей региона. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома по Крыму и Севастополю.Уточняется, что девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила. 22 апреля ее мама забила тревогу в социальных сетях. По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Тереньтева следственным отделом по городу Евпатории было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").Следователи и следователи-криминалисты СК в тесном взаимодействии с районным подразделением уголовного розыска и поисковым отрядом "ЛизаАлерт Крым" в самые короткие сроки отработали территории сразу нескольких районов. Был установлен круг общения пропавшей, маршруты ее передвижения и ее знакомых, изучены записи с камер уличного наблюдения. Также с помощью криминалистической техники осмотрены места жительства пропавшей и двух возможных подозреваемых. В результате чего были получены сведения о причастности к исчезновению жительницы Евпатории ее знакомых, которые ранее попали в поле зрения правоохранительных органов.В ходе допроса один из мужчин дал признательные показания. По его словам, девушку задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района. В рамках проверки показаний на месте подозреваемый рассказал, как совершал убийство, а также указал на место, где спрятано тело. Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории, продолжается."В настоящее время с задержанными тесно работают следователи и оперативные сотрудники с целью детального установления обстоятельств совершенного преступления и его мотивов", – уточнили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжег соседа: жителя Ялты обвиняют в убийствеБратья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольцаВ Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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