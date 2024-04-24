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Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки
Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки
По подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки в Евпатории задержаны двое жителей региона. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T15:17
2024-04-24T15:17
2024-04-24T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. По подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки в Евпатории задержаны двое жителей региона. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома по Крыму и Севастополю.Уточняется, что девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила. 22 апреля ее мама забила тревогу в социальных сетях. По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Тереньтева следственным отделом по городу Евпатории было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").Следователи и следователи-криминалисты СК в тесном взаимодействии с районным подразделением уголовного розыска и поисковым отрядом "ЛизаАлерт Крым" в самые короткие сроки отработали территории сразу нескольких районов. Был установлен круг общения пропавшей, маршруты ее передвижения и ее знакомых, изучены записи с камер уличного наблюдения. Также с помощью криминалистической техники осмотрены места жительства пропавшей и двух возможных подозреваемых. В результате чего были получены сведения о причастности к исчезновению жительницы Евпатории ее знакомых, которые ранее попали в поле зрения правоохранительных органов.В ходе допроса один из мужчин дал признательные показания. По его словам, девушку задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района. В рамках проверки показаний на месте подозреваемый рассказал, как совершал убийство, а также указал на место, где спрятано тело. Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории, продолжается."В настоящее время с задержанными тесно работают следователи и оперативные сотрудники с целью детального установления обстоятельств совершенного преступления и его мотивов", – уточнили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжег соседа: жителя Ялты обвиняют в убийствеБратья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольцаВ Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году
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Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки
В Евпатории задержаны двое крымчан по подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки
15:17 24.04.2024 (обновлено: 15:40 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. По подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки в Евпатории задержаны двое жителей региона. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома по Крыму и Севастополю.
Уточняется, что девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила. 22 апреля ее мама забила тревогу в социальных сетях. По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Тереньтева следственным отделом по городу Евпатории было незамедлительно возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Следователи и следователи-криминалисты СК в тесном взаимодействии с районным подразделением уголовного розыска и поисковым отрядом "ЛизаАлерт Крым" в самые короткие сроки отработали территории сразу нескольких районов. Был установлен круг общения пропавшей, маршруты ее передвижения и ее знакомых, изучены записи с камер уличного наблюдения.
Также с помощью криминалистической техники осмотрены места жительства пропавшей и двух возможных подозреваемых. В результате чего были получены сведения о причастности к исчезновению жительницы Евпатории ее знакомых, которые ранее попали в поле зрения правоохранительных органов.
"Накануне по подозрению в совершении убийства девушки задержаны двое мужчин – 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров", - сказано в сообщении.
В ходе допроса один из мужчин дал признательные показания. По его словам, девушку задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района. В рамках проверки показаний на месте подозреваемый рассказал, как совершал убийство, а также указал на место, где спрятано тело.
"С целью сокрытия следов преступления закопали тело девушки в лесополосе Сакского района", - уточнили в МВД по Крыму.
Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории, продолжается.
"В настоящее время с задержанными тесно работают следователи и оперативные сотрудники с целью детального установления обстоятельств совершенного преступления и его мотивов", – уточнили в Следкоме.
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