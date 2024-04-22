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В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело
В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.Уточняется, что, со слов родственников, девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила.В настоящее время на розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтерами отряда "Лиза Алерт Крым".Проверяется информация от местных жителей, которые видели девушку в пределах местности в последние дни.Ход мероприятий находится на контроле руководителя Главного следственного управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт"Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео
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евпатория, новости крыма, крым, происшествия, крымский следком
В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело

После исчезновения 23-летней девушки в Евпатории следком Крыма возбудил уголовное дело

21:52 22.04.2024 (обновлено: 22:04 22.04.2024)
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.
"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории", – сказано в сообщении.
Уточняется, что, со слов родственников, девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила.
В настоящее время на розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтерами отряда "Лиза Алерт Крым".
Проверяется информация от местных жителей, которые видели девушку в пределах местности в последние дни.
Ход мероприятий находится на контроле руководителя Главного следственного управления.
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