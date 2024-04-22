https://crimea.ria.ru/20240422/v-evpatorii-propala-molodaya-devushka--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1136762427.html

В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело

В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.04.2024

В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T21:52

2024-04-22T21:52

2024-04-22T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.Уточняется, что, со слов родственников, девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила.В настоящее время на розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтерами отряда "Лиза Алерт Крым".Проверяется информация от местных жителей, которые видели девушку в пределах местности в последние дни.Ход мероприятий находится на контроле руководителя Главного следственного управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт"Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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