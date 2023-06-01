https://crimea.ria.ru/20230601/glava-sledkoma-kryma-s-detmi-nuzhno-govorit-i-ikh-nado-slyshat-1129109982.html

Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать

Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать

РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T12:00

2023-06-01T12:00

2023-06-01T12:00

эксклюзивы риа новости крым

владимир терентьев

крымский следком

интервью

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129095372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2560da160f342dfbc92861c85473ea1.jpg

Защита прав и свобод детей – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В Крыму за год расследовалось около 600 преступлений в отношении несовершеннолетних, и половина дел уже направлена в суд. О том, почему дети становятся объектом преступных посягательств, что толкает их самих преступать закон, какое влияние оказывают интернет и социальные сети на молодежь и о том, как Следком заступается за самых незащищенных в интервью РИА Новости Крым рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев.- Владимир Николаевич, в своих выступлениях вы часто говорите о том, что защита детей – одна из ключевых задач Следкома. Какая работа сегодня проводится в Крыму и на территории Севастополя по обеспечению их безопасности?- Дети - это самые незащищенные члены нашего общества, потому что они в силу отсутствия опыта и определенных знаний не способны ориентироваться в той или иной ситуации. Поэтому и требуется защита на государственном уровне. В этом вопросе Следственный комитет наряду с другими федеральными органами власти выступает мощным локомотивом, который эту защиту осуществляет. Мы расследуем преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних – тяжкие и особо тяжкие. А также преступления, которые совершают сами дети. И в этом случае очень важно понять причины и условия, по которым это происходит. Для этого и определена такая подследственность за нашим ведомством."У семи нянек дитя без глазу"- Как часто дети становятся объектом преступных посягательств? Что говорят цифры?- В прошлом году мы расследовали порядка 600 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Почти 300 дел направили в суд. К сожалению, 23 ребенка погибли. В этом случае речь идет о преступлениях, которые совершаются либо умышленно, либо по неосторожности - по недосмотру, по недогляду. Я выбрал этот термин не случайно. Есть выражение "у семи нянек дитя без глазу", так вот, к сожалению, во многих таких случаях родители совершенно безответственно относятся к жизни и здоровью своих детей. Бывает, видишь, дети стоят у окна. Задаешь вопрос родителям, зачем они это допускают, ведь это небезопасно. А в ответ слышишь, что это их ребенок и они сами за него отвечают. Но на деле - это самая настоящая родительская халатность.Жестокие преступления против маленьких крымчан >>- И много таких происшествий, которые происходят из-за самоуверенности родителей?- К сожалению, достаточно. В качестве примера приведу ситуацию, когда не так давно в поселке Ленино одна из рожениц вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной помощью в медучреждение, в интернете подыскала помощницу, жительницу Санкт-Петербурга, которая проконсультировала ее по домашним родам, при этом не имея лицензии на деятельность по родовспоможению. Более того, у пациентки был диагноз, при котором требовалась помощь профессионального медперсонала. Итог печальный: ребенок погиб, мать осуждена на 1,5 года ограничения свободы. В отношении этого "специалиста"- помощника расследование дела завершено и вскоре суд даст юридическую оценку его действиям. Это пример безалаберного поведения, которое взрослые люди допускают по отношению к детям.В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмы >>- На сегодняшний день есть ли тенденция к уменьшению числа преступлений в отношении детей?- Количество практически не меняется, мы не констатируем какого-то роста или снижения. Но особую обеспокоенность у нас вызывают преступления против половой свободы детей. Они совершаются как посторонними лицами, так и близкими – из числа родителей, друзей и членов семьи. В 2022 году расследовались дела по 16 сериям тяжких и особо тяжких преступлений, все связаны с посягательством на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних. По всем серийным преступлениям установлены и привлечены к уголовной ответственности лица, их совершившие.Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом >>- Много ли фактов, связанных с растлением несовершеннолетних через соцсети?- Много преступлений совершается дистанционно, через соцсети или мессенджеры. Озвучу свежий факт, о котором мы ранее не сообщали – задержан житель Севастополя за серию киберпреступлений против детей. С 2015 года на просторах интернета он подыскивал несовершеннолетних девочек для знакомства, вел переписку на непристойные темы, растлевал. В ходе обыска у мужчины дома изъяты электронные носители информации, содержащие материалы порнографического характера и подтверждающие его преступную деятельность.Не запреты, а доверие- Кто чаще всего становится объектом преступных посягательств? Есть ли некий портрет?- Дети далеко не всегда знают, чем можно делиться, а чем нет, на какие контакты можно идти, а от чего держаться подальше. Поэтому попадают под преступления несовершеннолетние разных возрастов и социальных групп. Поэтому еще и еще раз призываю родителей – общайтесь со своими детьми, слушайте их, контролируйте, смотрите, чем они заняты. Интернет - это бездна, где можно не только почерпнуть хорошую и нужную информацию, но и окунуться в негативную среду.Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки >>- Какая, на ваш взгляд, должна быть профилактика в семье? Просто запретить пользоваться Сетью не получится, особенно подросткам, ведь, как известно, запретный плод сладок.- Между родителями и детьми должен быть контакт, доверительные отношения. Путем запретов и угроз эту проблему не решить, поэтому нужно общаться с детьми и в мягкой форме доносить до них, как вести себя в интернете и какие опасности там могут подстерегать. Тогда ваш ребенок, при возникновении какой-то проблемной ситуации, сам спросит у вас совета, не боясь получить нагоняй.- Важно ли, чтобы и в школе доносилось до детей, что они могут стать объектом преступных посягательств?- Я считаю, что не только родители и учителя, а и все общество должно консолидировать усилия по защите детей от негативной информации, которая поступает из телевизора, интернета, отовсюду.Пропавшие и переступившие закон- Сколько фактов безвестного исчезновения детей?- Благодаря принятым мерам профилактического характера количество зарегистрированных сообщений по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних снизилось на 19%. В 2022 году было зарегистрировано 230 сообщений по фактам ухода несовершеннолетних, по семи случаям возбуждались уголовные дела для проверки информации следственным путем. На данный момент все дети найдены.- А как часто дети оказывают по другую сторону? Не они становятся жертвами преступлений, а сами нарушают закон?- Порядка 100 дел возбуждено по преступлениям, совершенным самими несовершеннолетними. В большинстве своем это хищение имущества и распространение наркотиков. Подростки 14-17 лет из неполных семей или оставшиеся без должного внимания родителей, совершают угоны автомобилей, кражи и грабежи. Они предоставлены сами себе, и под чужим влиянием идут на правонарушения.Они идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму >>- Хочешь изменить мир, начни с себя. Иными словами, сделай мир вокруг себя лучше.- Совершенно верно. Мы, например, убирали дворовую территорию, класс, подметали школу, то есть это как раз и была адаптация личности к общественным интересам.- Но и тогда были конфликты между детьми. Однако они решались по-иному.- Я рос активным и динамичным ребенком, старался формировать свою жизнь сам, ну и, конечно, прислушивался к напутствиям, которые мне давали родители. Конечно, как и все дети, мы играли во дворе, в шашки и футбол, дрались, ругались, мирились…Но не было жестокости, не было зверства. Если вдруг в драке появилась кровь – все, драка останавливалась. Сегодня же в обществе подчас наблюдаем звериную жестокость.Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице >>- Некоторые скорее начнут снимать конфликт на видео, а не пытаться его пресечь. И здесь в работу активно включаются следственные органы, которые отслеживают такой контент и реагируют на ролики, особенно с участием несовершеннолетних.- Как правило, это все всплывает в социальных сетях. У нас есть специальный сотрудник, который мониторит все средства массовой информации, группы и социальные сети, и в случае обнаружения такой информации докладывает об этом. Если мы видим, что есть какой-то резонанс и может быть какое-то дальнейшее развитие, то сразу включаемся. Неважно, это взрослые или несовершеннолетние. Но здесь мы не конкурируем с другими правоохранительными органами, просто исходим из того, что в Следственном комитете работают квалифицированные сотрудники с большим опытом и правильными взглядами. Поэтому мы стараемся здесь быть надежной опорой нашего общества.Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей >>"Слабых обижать нельзя"- Говорят, что любой следователь прекрасно помнит свое первое дело. Вы помните?- Помню одно из первых. Это было убийство, совершенное из-за межличностного конфликта во время распития спиртных напитков. Мне тогда было 23-24 года.- Достаточно молодой возраст. Тогда вы в полной мере осознали, с какой сложной работой решили связать свою жизнь?- Я начинал свою службу в органах прокуратуры государственным обвинителем в Мурманске, поэтому связал свою жизнь со служением Закону давно. А вообще чувство справедливости у меня было со школы. С детства у меня было понимание, что слабых обижать нельзя. Воспитывать можно, а обижать нельзя. И если вдруг в школе кто-то из более слабых товарищей прибивался ко мне, то его больше никто не трогал.- Крымские следователи и сегодня добиваются справедливости, работая, в том числе, над раскрытием преступлений прошлых лет. Сколько таких дел в производстве?- С момента образования следственных органов в Крыму и Севастополе нами расследовано свыше 1300 таких преступлений. Это старые дела 20-30-летней давности – убийства и изнасилования, которые оставались нераскрытыми еще со времен Украины. Сейчас мы вновь весь это пласт поднимаем, обнаруживаются дополнительные участники, свидетели и вот так, по крупицам, собираются все истории, которые потом переходят в материалы уголовного дела и направляются в суд, выносятся обвинительные приговоры.Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт" >>- Есть ли международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства? Если в ходе расследования выясняется, что подозреваемый скрывается в другой стране, можно ли рассчитывать на помощь?- Мы четко действуем в рамках международного права, и такую работу ведем через центральный аппарат и органы прокуратуры. При необходимости мы направляем международные поручения, и они во многих странах исполняются. Но, к сожалению, статус Крыма часть государств не признает, поэтому и ответы мы оттуда получаем формальные о том, что никто ничем заниматься не будет. На мой взгляд, это неправильно. Потому что конечная цель – установление истины и привлечение виновного к ответственности. Кому делают хуже наши коллеги из других стран? Наверное, тем, кто пострадал от преступления, то есть обычным гражданам.Кто такие "незнакомцы" или почему дети уходят из дома >>- Скажите, как сейчас налажено взаимодействие Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю с новыми субъектами России. Вы общаетесь с коллегами из новых регионов, обмениваетесь опытом?- На сегодняшний день во всех четырех новых субъектах сформированы органы Следственного комитета. Обмениваемся информацией, помогаем где-то в бытовом, где-то в техническом плане. К тому же ряд сотрудников нашего Главного управления сейчас назначены на новые территории, многие ушли туда с повышением. И я думаю, что они будут работать достойно и покажут свои профессиональные навыки. По крайней мере, за каждого из тех, кто туда ушел, я ручаюсь, они не подведут.

https://crimea.ria.ru/20230419/v-sevastopole-otkryli-vtoruyu-ochered-kadetskogo-korpusa-sk-rossii-1128269513.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

владимир терентьев, крымский следком, интервью, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации)