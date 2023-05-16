https://crimea.ria.ru/20230516/v-feodosii-pedofil-eksgibitsionist-poluchil-8-let-tyurmy-1128751979.html

В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмы

В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 16.05.2023

В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмы

В Феодосии 37-летний педофил-эксгибиционист приговорен к 8 годам колонии строгого режима, об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T15:43

2023-05-16T15:43

2023-05-16T15:53

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Феодосии 37-летний педофил-эксгибиционист приговорен к 8 годам колонии строгого режима, об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.Ранее в марте республиканская прокуратура сообщала о передаче в суд уголовного дела в отношении феодосийца с утвержденным обвинением.Согласно материалам дела, в мае 2022 года мужчина на детской спортивной площадке в Комсомольском парке "совершил акт эксгибиционизма в присутствии гулявших там детей в возрасте 10 лет". Злоумышленника задержали и передали правоохранителям отдыхавшие в парке студенты местного техникума.Позже следствие установило, что извращенец делал то же самое и днем ранее, в другом районе, но опять-таки на детской площадке и в присутствии малолетних – восьмерых детей от 7 – 10 лет.Позже дети в присутствии их законных представителей опознали фигуранта уголовного дела. Необходимые экспертизы и прочие мероприятия, проведенные в ходе следствия, полностью доказали вину мужчины.В начале мая в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили о скором рассмотрении в суде уголовного дела в отношении 34-летнего эксгибициониста-педофила. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилованияНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судомВ Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, крымский следком, феодосийской городской суд , феодосия, общество, крым, новости крыма