https://crimea.ria.ru/20230503/v-sevastopole-osudyat-eksgibitsionista-pedofila-1128513163.html
В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила
В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила
В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T17:25
2023-05-03T17:25
2023-05-03T17:25
прокуратура города севастополя
севастополь
происшествия
общество
крым
новости крыма
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111064/23/1110642376_0:36:967:579_1920x0_80_0_0_19c9fc95d15369b800a23c8b985d1440.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Впервые обвиняемого заметили на детской площадке на улице Щелкунова в июле 2022 года. Там мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обнажился в присутствии двух 10-летних девочек.Дети испугались и стали убегать – мужчина последовал за ними и оставил их в покое лишь после того, как случайная прохожая пригрозила ему полицией. В тот же день он сам пришел туда, где дежурили правоохранители.Задержанный – местный житель 1989 года рождения стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют "иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста".Расследование провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Материалы уголовного дела уже в городском суде. Ждать его рассмотрения обвиняемый будет под стражей – так решил суд, поддержав ходатайство прокурора.Ранее в суд Феодосии ушло дело в отношении местного эксгибициониста-педофила, обвиненного в развращении десятерых детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111064/23/1110642376_73:0:892:614_1920x0_80_0_0_ce520f2c234b80e867640d42d113fb46.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, общество, крым, новости крыма, крымский следком
В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила
В Севастополе взят под стражу и ждет суда 34-летний эксгибиционист-педофил
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Впервые обвиняемого заметили на детской площадке на улице Щелкунова в июле 2022 года. Там мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обнажился в присутствии двух 10-летних девочек.
Дети испугались и стали убегать – мужчина последовал за ними и оставил их в покое лишь после того, как случайная прохожая пригрозила ему полицией. В тот же день он сам пришел туда, где дежурили правоохранители.
"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя задержали мужчину в обнаженном виде на территории роддома №1", – отметили в прокуратуре.
Задержанный – местный житель 1989 года рождения стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют "иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста".
Расследование провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Материалы уголовного дела уже в городском суде. Ждать его рассмотрения обвиняемый будет под стражей – так решил суд, поддержав ходатайство прокурора.
Ранее в суд Феодосии ушло дело в отношении местного эксгибициониста-педофила, обвиненного в развращении десятерых детей
.
Читайте также на РИА Новости Крым: