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В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила

В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила - РИА Новости Крым, 03.05.2023

В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила

В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T17:25

2023-05-03T17:25

2023-05-03T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Впервые обвиняемого заметили на детской площадке на улице Щелкунова в июле 2022 года. Там мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обнажился в присутствии двух 10-летних девочек.Дети испугались и стали убегать – мужчина последовал за ними и оставил их в покое лишь после того, как случайная прохожая пригрозила ему полицией. В тот же день он сам пришел туда, где дежурили правоохранители.Задержанный – местный житель 1989 года рождения стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют "иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста".Расследование провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Материалы уголовного дела уже в городском суде. Ждать его рассмотрения обвиняемый будет под стражей – так решил суд, поддержав ходатайство прокурора.Ранее в суд Феодосии ушло дело в отношении местного эксгибициониста-педофила, обвиненного в развращении десятерых детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, общество, крым, новости крыма, крымский следком