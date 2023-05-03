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В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила
В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила
В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T17:25
2023-05-03T17:25
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Впервые обвиняемого заметили на детской площадке на улице Щелкунова в июле 2022 года. Там мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обнажился в присутствии двух 10-летних девочек.Дети испугались и стали убегать – мужчина последовал за ними и оставил их в покое лишь после того, как случайная прохожая пригрозила ему полицией. В тот же день он сам пришел туда, где дежурили правоохранители.Задержанный – местный житель 1989 года рождения стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют "иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста".Расследование провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Материалы уголовного дела уже в городском суде. Ждать его рассмотрения обвиняемый будет под стражей – так решил суд, поддержав ходатайство прокурора.Ранее в суд Феодосии ушло дело в отношении местного эксгибициониста-педофила, обвиненного в развращении десятерых детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, общество, крым, новости крыма, крымский следком
В Севастополе осудят эксгибициониста-педофила

В Севастополе взят под стражу и ждет суда 34-летний эксгибиционист-педофил

17:25 03.05.2023
 
© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
Молоток судьи
© Fotolia / Africa Studio
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда местный житель, гулявший голым по детской площадке и перед городских роддом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Впервые обвиняемого заметили на детской площадке на улице Щелкунова в июле 2022 года. Там мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обнажился в присутствии двух 10-летних девочек.
Дети испугались и стали убегать – мужчина последовал за ними и оставил их в покое лишь после того, как случайная прохожая пригрозила ему полицией. В тот же день он сам пришел туда, где дежурили правоохранители.
"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя задержали мужчину в обнаженном виде на территории роддома №1", – отметили в прокуратуре.
Задержанный – местный житель 1989 года рождения стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют "иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста".
Расследование провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Материалы уголовного дела уже в городском суде. Ждать его рассмотрения обвиняемый будет под стражей – так решил суд, поддержав ходатайство прокурора.
Ранее в суд Феодосии ушло дело в отношении местного эксгибициониста-педофила, обвиненного в развращении десятерых детей.
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