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Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом

Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который регулярно насиловал собственную 13-летнюю дочь в течение нескольких... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T17:42

2023-04-27T17:42

2023-04-27T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который регулярно насиловал собственную 13-летнюю дочь в течение нескольких месяцев. Подробности преступления раскрыли в ГУ СК России по Крыму и Севастополю и городской прокуратуре.Как установило следствие, 45-летний житель Нахимовского района Севастополя на протяжении трех месяцев, с декабря 2021 по март 2022 года, насиловал собственную дочь, пока матери не было дома.Спасти ребенка удалось благодаря бдительности школьных учителей, которые обратили внимание на подавленное психологическое состояние девочки. Она доверилась им, рассказав всю правду об отце-педофиле. Информацию тут же передали правоохранителям.Мужчину задержали и поместили под стражу, где он находится по сей день в ожидании суда. Расследование уголовного дела завершено. "Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы", – уточнили в ведомстве.Районная прокуратура Севастополя уже направила все материалы в суд. Мужчину обвиняют по двум уголовным статьям в изнасиловании несовершеннолетней и "иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Обе статьи предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.В марте суд Севастополя приговорил к 16 годам тюрьмы педофила, надругавшегося над своей дочерью и ее подругами. А в начале апреля другой севастопольский насильник получил 9 лет колонии за изнасилование дочери своей подруги. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки В Крыму педофила приговорили к 14 годам колонии В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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