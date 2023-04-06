https://crimea.ria.ru/20230406/v-sevastopole-nasilnik-pedofil-poluchil-9-let-kolonii-1128022081.html
В Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии
В Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии
55-летний житель Севастополя признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки и причинении тяжкого вреда ее здоровью по неосторожности. Он приговорен РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T18:22
2023-04-06T18:22
2023-04-06T18:39
севастополь
крымский следком
происшествия
общество
прокуратура города севастополя
новости крыма
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. 55-летний житель Севастополя признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки и причинении тяжкого вреда ее здоровью по неосторожности. Он приговорен к девяти годам колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского Следкома.Уточняется, что жертвой педофила стала 15-летняя дочь знакомой преступника, которую мать привезла к нему из Москвы отдохнуть на лето. По информации городской прокуратуры, он совершал насилие над ребенком на протяжении всего времени проживания девочки в его квартире – с июня по август 2014 года. "Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней половые преступления. При этом, для предотвращения ее возможного сопротивления, он предварительно заставлял ее принимать психоактивные вещества. Вследствие совершенных преступлений причинен тяжкий вред здоровью потерпевшей, поскольку у нее наступило психическое расстройство", - сказано в сообщении.О случившемся пострадавшая рассказала матери лишь спустя несколько лет – в начале 2018 года. Ленинский районный суд Севастополя приговорил злоумышленника к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20230324/pedofil-iz-sevastopolya-poluchil-16-let-tyurmy-1127751318.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ccb3b2627017ab44e48faf20159923e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крымский следком, происшествия, общество, прокуратура города севастополя, новости крыма, новости, крым
В Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии
В Севастополе педофила приговорили к 9 годам заключение за изнасилование дочери подруги
18:22 06.04.2023 (обновлено: 18:39 06.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. 55-летний житель Севастополя признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки и причинении тяжкого вреда ее здоровью по неосторожности. Он приговорен к девяти годам колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского Следкома.
Уточняется, что жертвой педофила стала 15-летняя дочь знакомой преступника, которую мать привезла к нему из Москвы отдохнуть на лето.
По информации городской прокуратуры, он совершал насилие над ребенком на протяжении всего времени проживания девочки в его квартире – с июня по август 2014 года.
"Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней половые преступления. При этом, для предотвращения ее возможного сопротивления, он предварительно заставлял ее принимать психоактивные вещества. Вследствие совершенных преступлений причинен тяжкий вред здоровью потерпевшей, поскольку у нее наступило психическое расстройство", - сказано в сообщении.
О случившемся пострадавшая рассказала матери лишь спустя несколько лет – в начале 2018 года.
Ленинский районный суд Севастополя приговорил злоумышленника к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.