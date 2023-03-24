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Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмы
Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмы
16 лет колонии строгого режима по решению суда Севастополя получил педофил, надругавшийся над собственной 7-летней дочерью и ее подругами. Деталями уголовного... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T15:05
2023-03-24T15:05
2023-03-24T15:05
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 16 лет колонии строгого режима по решению суда Севастополя получил педофил, надругавшийся над собственной 7-летней дочерью и ее подругами. Деталями уголовного дела поделились в пресс-службе прокуратуры города.Как установил суд, 41-летний местный житель совершал сексуальные преступления в отношении троих детей, включая собственную дочь, с июля по декабрь 2021 года.Пользуясь беспомощностью девочек 7, 9 и 10 лет, он неоднократно "совершал действия сексуального характера", находясь с ними в районе Гасфортовского озера и реки Черная, а также по месту своего жительства в частном доме, сообщили в ведомстве.Мужчину нашли и заключили под стражу. Решением суда следующие 16 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание предусматривает ограничение свободы на 1, 5 года.Расследование провели следователи Балаклавского района Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Напал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилу В Крыму педофила приговорили к 14 годам колонии Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей
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Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмы
Суд Севастополя дал 16 лет тюрьмы надругавшемуся над дочерью и ее подругами педофилу
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 16 лет колонии строгого режима по решению суда Севастополя получил педофил, надругавшийся над собственной 7-летней дочерью и ее подругами. Деталями уголовного дела поделились в пресс-службе прокуратуры города.
Как установил суд, 41-летний местный житель совершал сексуальные преступления в отношении троих детей, включая собственную дочь, с июля по декабрь 2021 года.
Пользуясь беспомощностью девочек 7, 9 и 10 лет, он неоднократно "совершал действия сексуального характера", находясь с ними в районе Гасфортовского озера и реки Черная, а также по месту своего жительства в частном доме, сообщили в ведомстве.
"Мужчина запретил детям рассказывать кому-либо о своих действиях, но в апреле 2022 года одна из девочек сообщила о произошедшем бабушке, после чего родители детей обратились в правоохранительные органы", – рассказали в прокуратуре.
Мужчину нашли и заключили под стражу. Решением суда следующие 16 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание предусматривает ограничение свободы на 1, 5 года.
Расследование провели следователи Балаклавского района Севастополя.
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