https://crimea.ria.ru/20230210/sud-prigovoril-krymchanina-k-kolonii-za-razvraschenie-detey-1126906527.html

Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей

Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей

Житель Крыма осужден за преступления против половой неприкосновенности в отношении троих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T14:09

2023-02-10T14:09

2023-02-10T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма осужден за преступления против половой неприкосновенности в отношении троих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.По результатам рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый лишен права заниматься работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, сезонно-оздоровительных учреждениях сроком на 6 лет."Также суд назначил принудительную меру медицинского характера, соединенную с исполнением наказания, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы", - добавили в суде.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Приговор суда пока в законную силу не ступил.

https://crimea.ria.ru/20230203/zhitelya-sevastopolya-osudyat-za-domogatelstva-k-pyatiletney-devochke-1126762080.html

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крым, происшествия, верховный суд крыма, общество, дети, закон и право