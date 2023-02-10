https://crimea.ria.ru/20230210/sud-prigovoril-krymchanina-k-kolonii-za-razvraschenie-detey-1126906527.html
Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей
Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей
Житель Крыма осужден за преступления против половой неприкосновенности в отношении троих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T14:09
2023-02-10T14:09
2023-02-10T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма осужден за преступления против половой неприкосновенности в отношении троих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.По результатам рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый лишен права заниматься работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, сезонно-оздоровительных учреждениях сроком на 6 лет."Также суд назначил принудительную меру медицинского характера, соединенную с исполнением наказания, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы", - добавили в суде.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Приговор суда пока в законную силу не ступил.
https://crimea.ria.ru/20230203/zhitelya-sevastopolya-osudyat-za-domogatelstva-k-pyatiletney-devochke-1126762080.html
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крым, происшествия, верховный суд крыма, общество, дети, закон и право
Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей
Верховный суд: житель Крыма осужден на 4,6 лет за половые преступления против детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма осужден за преступления против половой неприкосновенности в отношении троих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
"Житель Крыма признан виновным в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет, и совершении действия сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 14 лет", - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый лишен права заниматься работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, сезонно-оздоровительных учреждениях сроком на 6 лет.
"Также суд назначил принудительную меру медицинского характера, соединенную с исполнением наказания, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы", - добавили в суде.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Приговор суда пока в законную силу не ступил.