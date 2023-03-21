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Напал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилу - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Напал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилу
Напал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилу - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Напал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилу
В Севастополе 40-летнему педофилу, который напал на 11-летних девочек, вынесли приговор. Об этом сообщает Следком по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T17:39
2023-03-21T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 40-летнему педофилу, который напал на 11-летних девочек, вынесли приговор. Об этом сообщает Следком по Крыму и Севастополю.Напал на девочек в сельском парке"Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему гостю полуострова. Он признан виновным в "иных действиях сексуального характера с применением насилия", совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.Все произошло еще в мае прошлого года. Пьяный мужчина, который приехал в регион на заработки, гулял в парке села Терновка. Завидев на лавочке 11-летних школьниц, схватил одну из девочек. К счастью, вторая школьница не растерялась и дала отпор агрессивному незнакомцу. Пока он замешкался, дети успели убежать.Злоумышленника приговорили к шести годам тюрьмы. Приговор суда в законную силу не вступил.За смелость школьницу наградилиКак рассказали в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, школьницу, которая помогла правоохранителям найти и опознать злоумышленника, наградили медалью СК России "За высокую гражданственность".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму педофила приговорили к 14 годам колонииСуд приговорил крымчанина к колонии за развращение детейПутин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых
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РИА Новости Крым
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Напал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилу

Приговор вынесен: в Севастополе педофилу дали отпор 11-летние школьницы

17:39 21.03.2023 (обновлено: 18:15 21.03.2023)
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 40-летнему педофилу, который напал на 11-летних девочек, вынесли приговор. Об этом сообщает Следком по Крыму и Севастополю.

Напал на девочек в сельском парке

"Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему гостю полуострова. Он признан виновным в "иных действиях сексуального характера с применением насилия", совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Все произошло еще в мае прошлого года. Пьяный мужчина, который приехал в регион на заработки, гулял в парке села Терновка. Завидев на лавочке 11-летних школьниц, схватил одну из девочек. К счастью, вторая школьница не растерялась и дала отпор агрессивному незнакомцу. Пока он замешкался, дети успели убежать.

"В ходе мероприятий подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. В рамках следствия следователем отдела по Балаклавскому району собрана полная доказательная база совершенного им преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней", - уточнили в ведомстве.

Злоумышленника приговорили к шести годам тюрьмы. Приговор суда в законную силу не вступил.

За смелость школьницу наградили

Как рассказали в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, школьницу, которая помогла правоохранителям найти и опознать злоумышленника, наградили медалью СК России "За высокую гражданственность".
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