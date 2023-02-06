https://crimea.ria.ru/20230206/putin-utverdil-obyazatelnyy-sbor-dnk-u-osuzhdennykh-i-podozrevaemykh-1126804994.html

Путин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых

Путин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Путин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также граждан,... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T12:07

2023-02-06T12:07

2023-02-06T12:07

владимир путин (политик)

россия

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закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также граждан, находящихся под административным арестом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, под геномной информацией понимаются биометрические персональные данные, включающие кодированные данные об определенных фрагментах ДНК.Документ предписывает органам предварительного следствия и дознания вместе с подразделениями органов внутренних дел или Следственного комитета РФ проводить обязательную регистрацию ДНК. До этого такие анализы брались только у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за любые преступления против половой неприкосновенности.Специалисты полагают, что новый закон увеличит информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступленийДжанкойский педофил пойдет в колонию на 12 летЯлтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления

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владимир путин (политик), россия, новости, закон и право, общество