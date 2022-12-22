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Ялтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления

Ялтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Ялтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления

Ялтинский городской суд приговорил местного жителя к двенадцати с половиной годам заключения за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T12:16

2022-12-22T12:16

2022-12-22T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд приговорил местного жителя к двенадцати с половиной годам заключения за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."В апреле прошлого года подсудимый увидел незнакомую девочку 2012 года рождения. Схватил ее и совершил в отношении последней преступление сексуального характера", – говорится в сообщении. Инцидент произошел недалеко от одного из хостелов города.Также он приставал к девушке 2007 года рождения. Потерпевшая оказала злоумышленнику активное сопротивление. Уточняется, что мужчина был пьян.Суд приговорил его к 12, 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.Ранее жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком. Чтобы запугать девочку, мужчина угрожал ей расправой над близкими.Читайте также на РИА Новости КрымДжанкойский педофил пойдет в колонию на 12 летСексуальное насилие над девушкой с ДЦП: в Крыму будут судить адыгейцаСплюньте и поговорите: как анализ ДНК разоблачает преступников

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