https://crimea.ria.ru/20221018/zhitelya-feodosii-obvinili-v-nasilii-nad-padcheritsey-podrostkom-1124951216.html

Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком

Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком

Жителю Феодосии грозит до 15 лет тюрьмы за насилие над 14-летней падчерицей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T12:35

2022-10-18T12:35

2022-10-18T12:35

феодосия

закон и право

прокуратура республики крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жителю Феодосии грозит до 15 лет тюрьмы за насилие над 14-летней падчерицей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, насилие в отношении подростка продолжалось длительное время. Чтобы запугать девочку и подавить волю к сопротивлению, мужчина угрожал ей расправой над близкими.По данным крымского главка СК РФ, речь идет о 54-летнем предпринимателе.Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Во время расследования он находился под арестом. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела для рассмотрения в суд. Насильнику грозит до 15 лет тюрьмы.Ранее за аналогичное преступление в отношении малолетней жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет.

https://crimea.ria.ru/20220929/v-krymu-po-podozreniyu-v-nasilii-nad-maloletnim-zaderzhali-zhitelya-kerchi-1124663779.html

феодосия

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феодосия, закон и право, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество