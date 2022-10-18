https://crimea.ria.ru/20221018/zhitelya-feodosii-obvinili-v-nasilii-nad-padcheritsey-podrostkom-1124951216.html
Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком
Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком
Жителю Феодосии грозит до 15 лет тюрьмы за насилие над 14-летней падчерицей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T12:35
2022-10-18T12:35
2022-10-18T12:35
феодосия
закон и право
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жителю Феодосии грозит до 15 лет тюрьмы за насилие над 14-летней падчерицей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, насилие в отношении подростка продолжалось длительное время. Чтобы запугать девочку и подавить волю к сопротивлению, мужчина угрожал ей расправой над близкими.По данным крымского главка СК РФ, речь идет о 54-летнем предпринимателе.Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Во время расследования он находился под арестом. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела для рассмотрения в суд. Насильнику грозит до 15 лет тюрьмы.Ранее за аналогичное преступление в отношении малолетней жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет.
https://crimea.ria.ru/20220929/v-krymu-po-podozreniyu-v-nasilii-nad-maloletnim-zaderzhali-zhitelya-kerchi-1124663779.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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феодосия, закон и право, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество
Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком
Жителю Феодосии грозит до 15 лет тюрьмы за растление 14-летней дочери супруги
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жителю Феодосии грозит до 15 лет тюрьмы за насилие над 14-летней падчерицей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, насилие в отношении подростка продолжалось длительное время. Чтобы запугать девочку и подавить волю к сопротивлению, мужчина угрожал ей расправой над близкими.
По данным крымского главка СК РФ, речь идет о 54-летнем предпринимателе.
"Школьница была запугана и молчала под постоянными угрозами того, что отчим расправится с матерью и ее маленьким братом. Спустя полгода она все же осмелилась рассказать маме об ужасающих фактах, после чего женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы", – говорится в сообщении силового ведомства.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Во время расследования он находился под арестом. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела для рассмотрения в суд. Насильнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее за аналогичное преступление в отношении малолетней жителя Крыма отправили
в колонию на 13 лет.